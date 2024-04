PSV kan ‘half Europa’ aftroeven in strijd om veelbelovend talent van Gent

PSV heeft zijn zinnen gezet op de komst van Jorthy Mokio, meldt Rik Elfrink na eerdere berichtgeving van Sacha Tavolieri. De pas zestienjarige centrale verdediger van KAA Gent ligt goed in de markt en heeft aanbiedingen van tal van Europese clubs in beraad. Mokio zou nog mee mogen doen bij Jong PSV, maar kan direct aansluiten bij de A-selectie.

Tavolieri wist eerder deze week al te melden dat verschillende clubs op het vinkentouw zitten voor de diensten van Mokio. Het bod van PSV zou daarbij het meest concreet zijn geweest van allemaal, zo zijn de geluiden.

?????? Summary on Jorthy Mokio’s situation, young rising star of the #JPL ! ???? #KAAGent making his best to convince the player with an huge 3-year contract offer, the biggest bid never done by Michel Louwagie for a Youth! ?? ??????? Not accepted yet by player’s side but Jorthy… pic.twitter.com/54Q2fPgvYa