PSV kan drie belangrijke basiskrachten komende zomer verkopen

Earnest Stewart kan komende zomer als directeur voetbalzaken van PSV aan de bak, zo verwacht clubwatcher Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De 54-jarige Amerikaan moet zich buigen over het wel of niet verlengen met spelers die over een aflopende contracten beschikken.

Volgens Elfrink is er voor Stewart richting komend seizoen nog ‘ongelooflijk veel werk’ aan de winkel. Liefst achttien PSV-spelers hebben een (huur)verbintenis die óf deze zomer afloopt óf nog maar een jaar en vier maanden loopt.

Jordan Teze en Olivier Boscagli beschikken over verbintenissen die medio 2025 aflopen. Als zij hun contract niet verlengen, dan komen zij komende zomer in aanmerking voor verkoop.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Bij beide spelers is voorstelbaar dat ze een keer voor een nieuw avontuur willen gaan, al zal PSV hen niet zomaar laten vertrekken en een stapel miljoenen voor hen willen”, schrijft Elfrink.

Ook een verkoop van eerste doelman Walter Benítez behoort tot de mogelijkheden. De Argentijnse sluitpost kwam in 2022 transfervrij over van OGC Nice. Benítez beschikt in Eindhoven eveneens over een contract tot medio 2025.

Elfrink denkt dat de 31-jarige doelman PSV bij een verkoop komende zomer ook nog ‘een fraai bedrag’ kan opleveren. Het gerenommeerde Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 12 miljoen euro. Teze en Boscagli worden getaxeerd op respectievelijk 14 en 20 miljoen euro.

Aanvoerder Luuk de Jong ligt eveneens nog anderhalf jaar vast in Eindhoven. De 33-jarige spits steekt in geweldige vorm, toch is het maar de vraag hoeveel seizoenen hij er nog aan vast wil plakken. “De Jong heeft als voetballer niet het eeuwige leven en komt langzaam maar zeker ook op een leeftijd waarop hij per seizoen bekijkt of hij nog doorgaat”, aldus Elfrink.

Contracten PSV:

Schiks, Babadi, Sambo, Van Aanholt, Ramalho, Waterman, Bella-Kotchap, Dest, Tillman.

Tot juli 2025: Benitez, Teze, Obispo, Mauro, Oppegard, Ledezma, Boscagli, Land, De Jong, Fofana.

Tot juli 2026: Drommel, Veerman, Bakayoko, Peersman, Til, Van Duiven.

Tot juli 2028: Lozano, Schouten, Saibari, Pepi, Lang

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties