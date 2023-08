PSV kan cashen: Joël Piroe op randje van miljoenentransfer binnen Engeland

Donderdag, 24 augustus 2023 om 14:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:16

Joël Piroe mag zich bijna speler van Leeds United noemen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zijn de clubs er al uit en moet de 24-jarige spits van Swansea City alleen nog medisch gekeurd worden door the Peacocks. Naar verluidt betaalt Leeds zo'n 12 miljoen pond voor Piroe, omgerekend een slordige 14 miljoen euro. PSV deelt in de opbrengst mee vanwege een doorverkooppercentage.

Piroe is zeer gewild in Engeland door zijn doelpuntendrift van de afgelopen seizoenen. Sinds zijn komst in juli 2021 maakte hij al 46 doelpunten voor Swansea, dat uitkomt in de Championship. Piroe ligt nog één jaar vast bij de club en weigert zijn contract te verlengen. Daarom moet Swansea de Wijchenaar deze zomer verkopen om nog wat aan hem te verdienen.

Van een verkoop lijkt ook het daadwerkelijk te komen. Als Piroe de tests doorstaat, mag hij zich op zeer korte termijn speler van Leeds noemen. De Premier League-degradant is naarstig op zoek naar versterkingen na de exodus van deze zomer. Dat leidde onder meer al tot een vertrek van Tyler Adams, Rasmus Kristensen, Rodrigo en Max Wöber, terwijl ook Luis Sinisterra en Pascal Struijk in verband worden gebracht met een (tijdelijke) exit.

Wat PSV vangt voor Piroe, is onbekend. Het jeugdproduct van de Eindhovenaren wist nooit definitief door te breken in het Philips Stadion. Piroe kwam tot 14 duels in PSV 1 (3 treffers) voordat hij besloot naar Wales te verhuizen. Daar groeide hij al snel uit tot publiekslieveling. Ook Premier League-clubs Everton en Nottingham Forest hengelden naar Piroes diensten, maar zij vissen dus achter het net.