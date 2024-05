PSV is volop in gesprek met ideale vervanger van André Ramalho

PSV is in onderhandeling met het management van Ryan Flamingo, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International dinsdag. Er wordt in de berichtgeving wel benadrukt dat de landskampioen zich nog officieel moet melden bij zijn werkgever FC Utrecht en dat er meerdere kapers op de kust zijn, met name uit het buitenland.

Er is dinsdag opnieuw gesproken over de voorwaarden in het contract, maar een eerste bod van PSV blijft voorlopig uit. De Eindhovenaren willen snel zaken doen met de 21-jarige centrumverdediger en zijn entourage. Volgens het Eindhovens Dagblad ligt het transferbedrag tussen de 7 en 8 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Voetbal International verwacht dat PSV zich spoedig gaat melden bij de leiding van Utrecht. De Eindhovenaren meldden zich in januari al voor Flamingo, maar toen weigerde de club uit de Domstad om zaken te doen. Enkele maanden later ligt de situatie rondom de verdediger wellicht anders.

Ramalho

PSV wil de verdediging graag versterken, daar de verwachting leeft dat André Ramalho transfervrij vertrekt. De Braziliaanse verdediger staat op het lijstje van PAOK Saloniki. Flamingo kan daarnaast als nummer zes fungeren, de rol die afgelopen seizoen met verve werd ingevuld door Joey Veerman.

Definitief naar Utrecht

Eerder deze maand werd bekend dat Flamingo na dit seizoen door Utrecht definitief wordt overgenomen van Sassuolo. Utrecht licht de koopoptie in het huurcontract van de jonge centrumverdediger, die ook als rechtsback en controlerende middenvelder uit de voeten kan. Daardoor ligt hij nu tot medio 2027 vast in Stadion Galgenwaard. PSV zal dus de portemonnee moeten trekken.

De Telegraaf meldde onlangs dat PSV zich na de eerste afwijzing weer had gemeld bij Utrecht voor Flamingo. Enkele weken later blijkt dus dat het de Eindhovenaren menens is. Bij PSV is er ruimte voor minimaal één, maar waarschijnlijk twee nieuwe verdedigers. Ook Jeremiah St. Juste van Sporting Portugal staat hoog op de shortlist.

Flamingo komt uit de jeugd van Almere City FC en vertrok in de zomer van 2021 definitief naar de jeugdopleiding van Sassuolo. Daar maakte hij indruk, maar tot zijn debuut in de hoofdmacht kwam het niet. Vitesse besloot hem een jaar na zijn komst naar Italië voor één seizoen te huren, waarna Utrecht afgelopen zomer hetzelfde deed.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Vind jij Ryan Flamingo goed genoeg voor PSV? Ja Nee Stem Vind jij Ryan Flamingo goed genoeg voor PSV? Ja 55% Nee 45% Totaal aantal stemmen: 345 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties