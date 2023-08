PSV is overtuigd en strikt ‘een van de grote talenten’ van Denemarken (17)

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 09:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:34

PSV staat op het punt om zich te versterken met Mikkel Markdal, melden Deense bronnen. De pas zeventienjarige doelman moet overkomen van AGF Aarhus, waar hij nog een contract had tot het einde van dit kalenderjaar. Markdal wordt in zijn geboorteland gezien als een groot talent en moet bij PSV aansluiten in de jeugdopleiding.

Markdal was al enige tijd op proef in Eindhoven. Het Deense talent werd net als Teun Gijselhart (AZ) en middenvelders Dante Gilbert (Trinidad en Tobago) en Othniël Raterink (De Graafschap) uitgenodigd voor een trainingsstage en liet daarin een dusdanige indruk achter dat hij een contract in de wacht gaat slepen.

Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad gaat het om een contract voor twee of drie jaar. Markdal sluit in principe aan in de jeugdopleiding, waar hij een plekje in het beloftenteam moet zien te bemachtigen. Een debuut in het betaalde voetbal ligt daarmee in het verschiet voor de jonge sluitpost.

Volgens Elfrink is Markdal 'een van de grote talenten van Denemarken'. De doelman moet nog wel een medische keuring ondergaan, maar gaf in een eerder stadium al zijn ja-woord aan de Eindhovenaren. Markdal doorliep verschillende jeugdelftallen bij Aarhus en kwam onder meer in actie op de door Ajax georganiseerde Future Cup.