PSV is heel dicht bij aantrekken speler van Bayern München

PSV is dicht bij een akkoord met met Bayern München over een huurtransfer met optie tot koop van Daniel Peretz, zo melden diverse Israëlische media. De Israëlische doelman stond afgelopen seizoen drie Bundesliga-wedstrijden onder de lat bij der Rekordmeister.

Eerder maakten Voetbal International en het Eindhovens Dagblad al bekend dat er concrete interesse was vanuit Eindhoven in de 24-jarige doelman van Bayern München. Dinsdag schrijft onder meer het Israëlische Ynet dat de deal bijna rond is.

PSV neemt in de komende weken niet alleen afscheid van eerste doelman Walter Benítez, want ook Joël Drommel lijkt te vertrekken. Daardoor is de zoektocht naar twee keepers gestart. Verder staat ook Nick Olij van Sparta Rotterdam bovenaan het verlanglijstje van technisch directeur Earnest Stewart.

VI weet dat Peretz ook op het lijstje stond bij onder meer Burnley, Leeds United en Genoa, maar dat PSV de voorkeur krijgt vanwege zijn deelname in de Champions League komend seizoen.

De verwachting is dat de deal in de komende dagen definitief wordt afgerond en alleen de laatste plooien moeten nog gladgestreken worden. In München beschikt Peretz nog over een contract tot medio 2028.

Peretz is bij der Rekordmeister de tweede keus, achter de 39-jarige Manuel Neuer. De 1 meter 90 lange sluitpost noteerde dit seizoen drie Bundesliga-duels, waar hij vijf tegentreffers moest slikken.

Ook in de Champions League maakte de Israëliër zijn opwachting. In het met 1-5 gewonnen duel met Shakhtar Donetsk moest hij één keer de bal uit zijn eigen net vissen.