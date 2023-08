PSV is geïmponeerd en haalt exotische middenvelder (18) definitief binnen

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 21:12 • Rian Rosendaal

PSV versterkt de gelederen definitief met Dantaye Gilbert, zo verzekert clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad vrijdag. De pas achttienjarige middenvelder van San Juan Jabloteh uit Trinidad en Tobago liep reeds stage in Eindhoven en liet toen een goede indruk achter op de technische staf van PSV. Hierdoor heeft men besloten om Gilbert aan de opleiding toe te voegen.

Elfrink voorziet weinig problemen en verwacht dat de deal snel rond zal komen. Gilbert wacht nog wel op een werkvergunning. Het is de bedoeling dat de jonge en getalenteerde middenvelder in eerste instantie aansluit bij Jong PSV, dat onder leiding staat van Wil Boessen. In dat geval krijgt Gilbert tevens te maken met oud-spelers Wilfred Bouma en Theo Lucius, die als assistent-trainers fungeren bij het beloftenelftal.

Gilbert deed in de afgelopen periode mee in diverse oefenwedstrijden van jeugdelftallen van PSV en daarin toonde hij volgens het Eindhovens Dagblad 'als een fysiek sterke speler die ook kan scoren'. PSV is dus gecharmeerd van Gilbert, die vanwege het afronden van enkele formaliteiten nog wel even geduld moet hebben. In Eindhoven leeft echter de hoop dat de laatste plooien snel gladgestreken zullen worden.

Meer proefspelers

Gilbert is niet de enige proefspeler bij PSV. Op aanraden van voormalig doelman Heurelho Gomes test PSV momenteel ook de negentienjarige João Vinícius Scardueli. De linksback was dit seizoen door Novo Hamburgo verhuurd aan Corinthians Onder 20, maar daar is hij volgens zijn zaakwaarnemer nu weg. De stage van Scardueli zal minimaal een week duren. Scardueli trainde donderdag mee met Jong PSV, net als een aantal Ghanese testspelers.