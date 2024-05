PSV is erg geïnteresseerd en wil mogelijk zakendoen met Bayern München

PSV houdt de ontwikkelingen rond Paul Wanner nauwlettend in de gaten, zo meldt Rik Elfrink maandagavond. De aanvallende middenvelder van Bayern München speelde al enkele wedstrijden in de Bundesliga en kwam in het seizoen 2022/23 ook tweemaal uit in de Champions League.

Afgelopen seizoen kwam de achttienjarige Wanner op huurbasis uit voor SV Elversberg, dat zijn competitiewedstrijden afwerkt in de 2. Bundesliga. Elversberg besloot de voetbaljaargang op de elfde positie.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de intenties zijn van PSV. Elfrink benadrukt dat Wanner een speler is die ‘ook zeker bij Jong PSV zou kunnen spelen’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De offensieve middenvelder kwam afgelopen seizoen tot speelminuten in 28 2. Bundesliga-wedstrijden, waarin hij zesmaal trefzeker was en vier assists verzorgde.

Voor zijn tijdelijke overstap naar Elversberg maakte hij met het eerste elftal van Bayern München al speelminuten in de Champions League tegen Viktoria Plzen en Inter. In de Bundesliga kwam hij in totaal tot zes wedstrijden.

Wanner heeft alle jeugdelftallen van de Duitse nationale ploeg doorlopen, maar hij kan er ook nog voor kiezen om interlands namens Oostenrijk te gaan spelen. Het definitieve besluit heeft de spelmaker nog niet genomen.

In maart maakte Sky Deutschland bekend dat Bayern München erg tevreden is over de ontwikkelingen van Wanner, die nog over een contract tot medio 2027 beschikt in Beieren.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties