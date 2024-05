PSV is concreet en mag dromen van tijdelijke komst 18-jarig toptalent

PSV heeft concrete interesse getoond in Paul Wanner, zo bevestigt Florian Plettenberg van Sky Deutschland. Rik Elfrink meldde afgelopen maandag al dat de Eindhovenaren de ontwikkelingen rond het achttienjarige toptalent van Bayern München nauwlettend in de gaten houden.

Wanner speelde al enkele wedstrijden in de Bundesliga en kwam in het seizoen 2022/23 ook tweemaal uit in de Champions League. Tijdens het recente seizoen speelde de aanvallende middenvelder op huurbasis voor SV Elversberg, dat zijn competitiewedstrijden afwerkt in de 2. Bundesliga.

Elversberg besloot de voetbaljaargang op de elfde positie en Wanner maakte een uitstekende indruk. Hij kwam in totaal tot 28 competitiewedstrijden, waarin hij goed was voor zes doelpunten en vier assists.

Volgens Plettenberg is er door meerdere clubs bij Bayern aangeklopt om Wanner komend seizoen te huren, omdat zijn uitleenbeurt aan Elversberg ‘een groot succes’ was. De Duitse journalist schrijft dat PSV concrete interesse heeft getoond voor het toptalent. Bayern staat er naar verluidt voor open om Wanner opnieuw te verhuren zodat hij elders vlieguren kan maken.

Wanner heeft alle jeugdelftallen van de Duitse nationale ploeg doorlopen, maar hij kan er ook nog voor kiezen om interlands namens Oostenrijk te gaan spelen. Het definitieve besluit heeft de spelmaker nog niet genomen.

In maart maakte Sky Deutschland bekend dat Bayern München erg tevreden is over de ontwikkelingen van de tiener, die nog over een contract tot medio 2027 beschikt in Beieren.

Malik Tillman

PSV hoopt dus opnieuw zaken te doen met Bayern. In de zomer van 2023 werd Malik Tillman al op huurbasis overgenomen van. De Amerikaans international groeide onder Peter Bosz uit tot een onbetwiste basisspeler, waarna de koopoptie in het contract werd gelicht. Tillman ligt nu tot medio 2028 vast in het Philips Stadion.

