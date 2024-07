‘PSV is bereid een recordbedrag te betalen voor droomaanwinst van Peter Bosz’

PSV hoopt nog altijd zaken te doen met Liverpool voor een transfer van Sepp van den Berg, zo schrijft journalist Rik Elfrink dinsdag namens het Eindhovens Dagblad. De Engelse topclub zou mikken op een transfersom van 20 miljoen euro, maar dat gaat PSV niet betalen. Wel is de landskampioen bereid een recordbedrag uit te geven aan Van den Berg.

Volgens Elfrink is PSV naarstig op zoek naar een specifieke versterking. “Bosz is er veel aan gelegen dat Earnest Stewart snel de selectie nóg eens versterkt met een centrale verdediger, om het gemis van André Ramalho op te vangen. Daar zit in kwantitatief opzicht nu nog een zwakke plek in de groep, zeker omdat ook Armando Obispo vele weken uitvalt door een knieblessure.”

PSV weet wat het wil, maar zal ver moeten gaan. “Stewart zal voor de gewenste kandidaat Sepp van den Berg gigantisch in de buidel moeten tasten, want Liverpool wil zo'n twintig miljoen euro. PSV zou aan zo'n vijftien à zestien miljoen denken, terwijl de club ook nog concurrentie heeft van bijvoorbeeld VfB Stuttgart en andere clubs.” De 22-jarige Van den Berg ligt nog tot medio 2026 vast bij Liverpool.

Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 12 miljoen euro. Mogelijk wordt het een transfer van de lange adem. Indien PSV daadwerkelijk meer dan 15 miljoen euro overmaakt voor Van den Berg, kan hij de boeken ingaan als de inkomende recordtransfer in Eindhoven.

Momenteel delen Jerdy Schouten en Hirving Lozano die titel. Beiden kwamen vorige zomer voor 15 miljoen euro over vanuit de Serie A. Schouten werd overgenomen van Bologna, terwijl Lozano werd teruggekocht van Napoli.

Veel interesse

Van den Berg is enorm gewild. De achtvoudig international van Jong Oranje werd het afgelopen seizoen door Liverpool verhuurd aan FSV Mainz 05 en kan een definitieve transfer naar de Bundesliga maken. Mainz heeft goede herinneringen overgehouden aan de uitleenbeurt van de Nederlander en wil Van den Berg voor meerdere jaren aan zich binden, net als VfL Wolfsburg.

Volgens The Athletic hebben beide Duitse clubs een bod neergelegd bij the Reds, maar zijn deze naar de prullenbak verwezen. “Van den Berg heeft indruk gemaakt op de nieuwe hoofdtrainer Arne Slot sinds hij vorige week terugkeerde op het trainingscomplex van Liverpool voor de voorbereiding. De kans bestaat dat Van den Berg bij Liverpool blijft”, aldus het Engelse medium.

