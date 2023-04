PSV is Ajax de baas in bekerfinale na krankzinnige strafschoppenserie

Zondag, 30 april 2023 om 20:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:03

PSV heeft zondag de TOTO KNVB Beker veroverd. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij nam de strafschoppen (2-3) beter en mag zich hierdoor bekerwinnaar noemen. Na 90 minuten spelen in De Kuip gaf het scorebord 1-1 aan, een stand die er ook was na de verlenging van een halfuur. Strafschoppen moesten dus de beslissing brengen en het waren Brian Brobbey, Jurrien Timber en Edson Álvarez die gruwelijk faalden in de reeks. Zij schoten namelijk over, op de lat en tegen Joël Drommel aan. PSV miste in de personen van André Ramalho en Ibrahim Sangaré, maar dat bleek niet fataal te zijn.

De naam van Brobbey was de opvallendste in de voorhoede van Ajax, die verder bestond uit Steven Bergwijn en Steven Berghuis. Aanvoerder Dusan Tadic schoof een linie terug en zag Florian Grillitsch en Davy Klaassen achter zich als controleurs. Jorrel Hato, Álvarez, Jurriën Timber en Jorge Sánchez vormden (v.l.n.r.) de viermans defensie, terwijl Gerónimo Rulli op doel stond. Devyne Rensch keerde terug van blessureleed, maar was nog niet fit genoeg om te starten. Hij werd later wel als invaller gebruikt door Heitinga.

Aan de andere kant zag Drommel voor zich een viermans defensie bestaande uit (van rechts naar links) Jordan Teze, André Ramalho, Jarrad Branthwaite en Patrick van Aanholt. Het middenveld werd gevormd door Ibrahim Sangaré, Guus Til en Joey Veerman. Voorin op de rechterflank moest Johan Bakayoko opnieuw voor de aanvoer zorgen richting Luuk de Jong. Xavi Simons, afgelopen zondag goed voor een rake strafschop en een assist tegen Ajax, startte vanaf de linkerkant bij PSV.

Vanwege het nodige vuurwerk werd er iets later dan gepland afgetrapt in De Kuip. Ajax begon met meer balbezit aan de finale, al was de eerste kans voor PSV. Een knal van Bakayoko vloog echter naast het doel van Rulli. Kort daarvoor lag Brobbey kermend op de grond, maar weigerde PSV om de bal uit te spelen. Wat volgde was een opstootje. Halverwege de eerste helft schoot Simons over na een goede voorzet van Teze. De Jong wilde een strafschop wegen vasthouden, maar de bal ging niet op de stip. Er was wederom een opstootje toen Jorge Sánchez Simons hard raakte. Wat volgde was een gele kaart voor de Mexicaanse rechtsback van Ajax.

Waar de soms rommelig en kwalitatief niet erg hoogstaande eerste helft leek te eindigen in 0-0, daar had Bergwijn andere plannen. De voormalig PSV'er scoorde na een vlotte counter van Ajax, al werd de bal onderweg nog aangeraakt door Branthwaite, die ook een eigen doelpunt op zijn naam kreeg. Er waren de nodige protesten bij de gefrustreerde PSV'ers, met name bij De Jong. De aanvaller kreeg geel van Dennis Higler, net als Teze en Bergwijn na een opstootje tussen spelers van beide finalisten. Een minieme voorsprong dus bij rust voor Ajax, waar Rensch in de rust de plaats innam van Sánchez. Bij PSV waren er geen wissels halverwege.

Wat een kans! Brian Brobbey omspeelt Joël Drommel, maar schiet op de paal ?? #ajapsv pic.twitter.com/7nETQPMCTU — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2023

Ramalho dacht binnen tien minuten na de hervatting de 1-1 te hebben gemaakt, maar de verdediger stond buitenspel en de gelijkmaker werd geschrapt. Slechts enkele minuten later leek Ajax de finale te gaan beslissen. Brobbey omspeelde Drommel, maar zijn inzet kwam op de paal terecht, tot ongeloof van de aanvaller zelf. Bij PSV werden vervolgens Til en Bakayoko afgelost door Hazard en Anwar El Ghazi. Het bleek een gouden greep van Van Nistelrooij, want na goed voorbereidend werk van Simons schoof Hazard de 1-1 binnen. De finale werd steeds boeiender en spannender en het was Drommel die Brobbey van scoren afhield. De Ajax-spits stond overigens buitenspel, dus een treffer was sowieso afgekeurd. Ondertussen maakte Grillitsch plaats voor Calvin Bassey.

Brobbey had ook geen geluk toen een gekrulde bal langs het doel van Drommel vloog. Heitinga wilde de finale in 90 minuten beslissen en besloot Owen Wijndal en Francisco Conceição in te brengen. Voor Hato en Berghuis zat de bekerfinale er vroegtijdig op. Ajax bleef zoeken naar de winnende treffer in de reguliere speeltijd, maar slaagde niet in die missie. De Amsterdamse club kwam in blessuretijd nog goed weg toen er miscommunicatie was tussen Rulli en Bassey. PSV profiteerde er niet van, waardoor de verlenging van een halfuur onvermijdelijk was geworden in Rotterdam-Zuid.

Daar is de gelijkmaker van @PSV! ?? Thorgan Hazard schiet op aangeven van Xavi Simons raak: 1-1. #ajapsv pic.twitter.com/XAkFNEc980 — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2023

In de eerste helft van de verlenging lieten beide ploegen maar weinig zien in aanvallend opzicht, met de 1-1 halverwege als logisch gevolg. Van Nistelrooij besloot de moegestreden De Jong eruit te halen en Fábio Silva voor de leeuwen te gooien. In de tweede helft van de verlenging in De Kuip veranderde er weinig aan het spelbeeld. Zowel Ajax als PSV, waar de nodige spelers kramp kregen, speelde redelijk op safe. Bergwijn en Klaassen werden in de eindfase nog naar de kant gehaald door Heitinga. Strafschoppen aan de kant van de Ajax-supporters moesten dus uitkomst bieden in de spannende maar kwalitatief niet geweldige bekerfinale.

Strafschoppen Ajax - PSV 2-3

1-0 Tadic scoort

1-1 Hazard maakt gelijk

1-1 Brobbey schiet over

1-1 Ramalho mist ook

1-1 Timber schiet op de lat

1-1 Sangaré raakt de paal

2-1 Godts schuift de bal rustig binnen

2-2 El Ghazi brengt PSV op gelijke hoogte

2-2 Álvarez schiet door het midden tegen Drommel aan

2-3 Silva beslist het voor PSV!