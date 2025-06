PSV informeert naar veelzijdige middenvelder uit Serie A en krijgt forse concurrentie

PSV heeft zijn oog laten vallen op Hans Nicolussi Caviglia, zo weet transfermarktexpert Gianluca Di Marzio donderdag te melden. De 25-jarige middenvelder van Venezia staat in de belangstelling van meerdere clubs en de Eindhovenaren hebben bij de clubleiding al navraag gedaan.

Nicolussi Caviglia is een aantrekkelijke speler vanwege zijn veelzijdigheid op het middenveld. Afgelopen seizoen heeft hij als aanvallende, centrale én verdedigende middenvelder wedstrijden gespeeld in de Serie A.

Bologna is de concurrent van PSV die het meest concreet is voor Nicolussi Caviglia. Volgens de berichtgeving zijn de onderhandelingen over een deal al gestart. Zeker de afgelopen dagen is de interesse toegenomen.

Naast de Eindhovenaren heeft ook Villarreal aangeklopt bij Venezia om te vragen naar de transfervoorwaarden van de enkelvoudig Italiaans jeugdinternational.

De actuele marktwaarde van Nicolussi Caviglia wordt door Transfermarkt geschat op 8,5 miljoen euro. Die waarde is met name afgelopen seizoen fors gestegen. Wat PSV in eventuele onderhandelingen over de prijs niet zou helpen is de contractduur: hij ligt nog tot medio 2029 vast bij Venezia.

Nicolussi Caviglia doorliep de jeugdopleiding van Juventus en hij werd eerder al op huurbasis bij Venezia gestald. Laatstgenoemde ploeg maakt gebruik van de koopoptie en legt hem voor 3,5 miljoen euro definitief vast per 1 juli.

Afgelopen seizoen kwam hij tot liefst 35 optredens in de Serie A, en daarin noteerde hij 4 goals en 3 assists. Alleen door schorsingen miste de spelverdeler 2 wedstrijden, en het eerste duel van het seizoen zat hij nog niet bij de selectie.