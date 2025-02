PSV informeerde naar ex-Feyenoorder: 'Mijn verleden bij Feyenoord speelt geen rol meer'

Calvin Verdonk heeft een stap terug naar de nationale top drie nog niet uit het hoofd gezet. De 27-jarige linksback van NEC, die een uitstekend seizoen doormaakt, onthult in gesprek met ForzaNEC dat PSV in januari naar hem heeft geïnformeerd.

Verdonk komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord, maar redde het ondanks negentien optredens in het eerste elftal niet in Rotterdam. De linkervleugelverdediger kwam via een aantal omwegen terecht bij NEC, waar hij sinds 2021 onder contract staat.

Verdonk is geliefd in Nijmegen. De wingback verlengde afgelopen zomer zijn contract bij NEC met vier seizoenen tot medio 2028. Toch hoopt Verdonk niet dat De Goffert zijn eindstation zal zijn. "Ik heb het hier goed naar mijn zin. Als ik zo door blijf gaan kan er altijd interesse komen die mij aan het denken zet."

Verdonk heeft een duidelijk doel voor ogen: "De top vier competities of een top drie club in Nederland." In januari was er al interesse van PSV, dat zocht naar een nieuwe linksback. "Ik heb het voorbij zien komen. Er waren veel opties voor mij, maar er is wel een klein beetje contact geweest tussen mijn agent en PSV. Alleen is het niks meer geworden."

Voor Verdonk speelt zijn verleden als Feyenoorder geen rol meer. "Dat is al zo lang geleden. Ik ben meer NEC’er dan Feyenoorder. Hier heb ik mooiere momenten beleefd en speel ik langer in het eerste elftal."

NEC maakt als club een redelijk matig seizoen door. De Nijmegenaren staan na 21 wedstrijden elfde in de Eredivisie. “Het is niet dat we het nu slecht doen”, refereert Verdonk aan de sterke start in 2025, waarin gewonnen werd van PEC Zwolle (0-1) en Fortuna Sittard (4-1). Bovendien pakte NEC een punt tegen PSV (3-3).

“We moeten gewoon nog steeds naar boven blijven kijken", vindt Verdonk. "Natuurlijk zijn wij er bewust van dat alles dicht bij elkaar staat. Ik durf met zekerheid te zeggen dat iederen naar boven kijkt. We zullen de ploegen die boven ons staan moeten gaan aanvallen. Ik denk dat wij daar goed genoeg voor zijn."