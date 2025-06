PSV ziet ideale vervanger voor Noa Lang rondlopen in de Eredivisie

PSV heeft interesse in Yoann Cathline, zo weet de doorgaans betrouwbare FC Utrecht-watcher Edjeuitnoord te melden. PSV ziet in de buitenspeler van FC Utrecht de ideale vervanger voor Noa Lang en/of Ivan Perisic.



Cathline werd afgelopen seizoen nog gehuurd van FC Lorient. In juli maakt hij voor 2,8 miljoen euro de definitieve overstap naar de Domstad.

Mogelijk blijft zijn verblijf in Utrecht slechts beperkt tot één seizoen. De voormalig speler van Almere City FC staat nu dus in de belangstelling van PSV, al kan het zo zijn dat de Eindhovenaren de vraagprijs van FC Utrecht te gortig vindt.



De linksbuiten is volgens Transfermarkt acht miljoen euro waard. FC Utrecht zal dus naar verwachting een bedrag rond de acht miljoen euro verlangen voor Cathline.



Afgelopen seizoen kwam de Fransman 26 Eredivisieduels in actie voor de ploeg van trainer Ron Jans. Hierin wist hij zes doelpunten te maken en vijf assists af te leveren.



PSV ziet in Cathline dus de vervanger voor Noa Lang en/of Ivan Perisic. Lang wordt al langer in verband gebracht met een transfer, met name Napoli zit op het vinkentouw voor de 25-jarige vleugelspeler.



Perisic is nog met PSV in gesprek over een verlenging van zijn contract, al probeert Olympique Marseille de Kroaat los te weten uit het Philips Stadion. De rechtsbuiten is de Franse clubs onlangs gaan volgen op Instagram, wat de geruchten over een transfer heeft aangewakkerd.