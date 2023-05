PSV hoort vraagprijs van 13,5 miljoen euro en moet op zoek naar alternatief

Vrijdag, 26 mei 2023 om 22:23 • Jeroen van Poppel

De kans dat Jarrad Branthwaite ook komend seizoen het shirt van PSV draagt is klein. De Eredivisionist probeerde volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad recent nogmaals om de gehuurde centrumverdediger definitief over te nemen van Everton, maar deinst terug voor de hoge vraagprijs.

Everton denkt aan een transfersom van minimaal twaalf miljoen pond, omgerekend zo'n 13,5 miljoen euro. PSV is niet van plan om aan de vraagprijs te voldoen en oriënteert zich op alternatieven. De Eindhovenaren beschikken komend seizoen in ieder geval wel nog over Olivier Boscagli, die weer hersteld is van een zware knieblessure maar er niet in slaagde om Branthwaite uit de basis te spelen. PSV is al langer van plan om Armando Obispo, de derde linksbenige centrumverdediger, te verkopen.

Branthwaite mag in principe vertrekken bij Everton en ligt goed in de markt. Eerder deed AS Roma een poging om de twintigjarige Brit binnen te halen. Branthwaite zou alleen op huurbasis nog een extra seizoen bij PSV kunnen blijven, maar dat heeft niet de voorkeur van de clubleiding. PSV voelde zich dit seizoen mede door financiële problemen gedwongen om veel huurlingen binnen te halen, maar wil vanaf nu via het basiselftal zelf transferwaarde gaan creëren.

Ruud van Nistelrooij, die deze week opstapte als trainer van PSV, koos dit seizoen aanvankelijk voor Obispo als linkercentrumverdediger. Branthwaite kwam begin februari na de rode kaart van Obispo tegen Feyenoord (2-2) in het elftal en stond zijn basisplek niet meer af. De Engelsman staat op 35 officiële duels voor PSV, waarin hij goed was voor vier doelpunten en twee assists. Zijn contract bij Everton loopt door tot medio 2025.