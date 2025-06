PSV hoort niets van Luuk de Jong en onderneemt actie

PSV is begonnen met de zoektocht naar een nieuwe spits, mede omdat Luuk de Jong nog altijd geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De aanvoerder, die op 1 juli uit contract loopt, houdt de club al wekenlang in spanning.

Volgens het Elfrink wil PSV richting het nieuwe seizoen niet afhankelijk zijn van die onzekerheid en wordt er volop gescout.

Hoewel een langer verblijf van de bijna 35-jarige clubicoon nog steeds niet is uitgesloten, bereidt de landskampioen zich nadrukkelijk voor op een scenario zonder De Jong. De zoektocht naar een nieuwe spits is gaande, al zijn er nog geen concrete namen bekend. Mocht De Jong tóch besluiten om door te gaan, dan is hij uiteraard welkom en zal de zoektocht direct worden gestaakt.

De situatie van De Jong vormt een cruciale schakel in de aanvalslinie van PSV. Samen met Ricardo Pepi vormde hij het afgelopen seizoen een duo dat elkaars aanwezigheid juist als stimulerend ervoer.

Ook over Ivan Perisic is er nog geen duidelijkheid. De Kroaat heeft gesprekken gevoerd met FC Barcelona, maar van een akkoord is geen sprake. PSV blijft in onderhandeling met de entourage van Perisic, die een contract voor twee seizoenen kan tekenen in Eindhoven. De club is niet bereid een clausule op te nemen waarmee de speler makkelijk kan vertrekken, tenzij daar een forse vergoeding tegenover staat.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen begint over twee weken. Dat De Jong dan zonder contract zou mee gaan trainen, lijkt op dit moment uitgesloten. De club wil op korte termijn duidelijkheid om verdere stappen te kunnen zetten.