PSV hoopt ‘oude bekende’ terug te halen om defensie te versterken

Woensdag, 23 augustus 2023 om 14:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:13

PSV gaat een nieuwe poging wagen om Jarrad Branthwaite over te nemen van Everton, schrijft het Eindhovens Dagblad op basis van bronnen rond de speler. De centrale verdediger was afgelopen seizoen al op huurbasis te bewonderen in het Philips Stadion, maar bleek te duur voor een permanente overgang. Nu moet een nieuwe poging dus alsnog tot een tweede seizoen in Eindhovense dienst leiden.

Branthwaite mag in principe vertrekken bij Everton en ligt goed in de markt. Eerder deed AS Roma een poging om de twintigjarige Brit binnen te halen. Branthwaite zou alleen op huurbasis nog een extra seizoen bij PSV kunnen blijven, maar dat heeft niet de voorkeur van de clubleiding. PSV voelde zich vorig seizoen mede door financiële problemen gedwongen om veel huurlingen binnen te halen, maar wil vanaf nu via het basiselftal zelf transferwaarde gaan creëren.

Branthwaite kwam begin februari na de rode kaart van Obispo tegen Feyenoord (2-2) in het elftal en stond zijn basisplek vervolgens niet meer af. De Engelsman kwam tot 36 officiële duels voor PSV in alle competities, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 2 assists. Branthwaite liet vorig seizoen al weten vooral Marcel Brands dankbaar te zijn. De algemeen directeur haalde de verdediger een aantal jaar geleden al van het kleine Carlisle United naar Everton, toen Brands daar nog het technische beleid bepaalde.

Het is niet bekend of PSV de komst van Branthwaite kan ophoesten. Everton vroeg in eerste instantie 15 miljoen euro voor de diensten van de mandekker. Zelf zou Branthwaite een terugkeer bij PSV wel zien zitten. De Brit was dinsdagavond aandachtig toeschouwer op Ibrox bij het Champions League-duel tussen PSV en Rangers (2-2). Branthwaite bleef tijdens de eerste twee competitiewedstrijden van Everton negentig minuten op de bank.