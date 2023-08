PSV herstelt schade na tegengoal Van Ginkel en keiharde ingreep van Bosz

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 20:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:57

PSV heeft zaterdag drie zwaarbevochten punten meegenomen uit GelreDome. De Eindhovenaren speelden tegen Vitesse een zwakke eerste helft en kwamen door een doelpunt van uitgerekend ex-speler Marco van Ginkel op achterstand. Een driedubbele wissel van Peter Bosz in de rust bood uitkomst. Via doelpunten van Ismael Saibari, Yorbe Vertessen en Luuk de Jong (penalty) won PSV alsnog ruim: 1-3.

Bij PSV kon Noa Lang net als midweeks tegen Sturm Graz (1-3 winst) niet in actie komen vanwege een lichte blessure. Vertessen verving de sterspeler van PSV links voorin. Isaac Babadi werd midweeks vervangen door Ismael Saibari, maar nu waren de rollen weer omgedraaid met eerstgenoemde in de basis. Vitesse-aanvoerder Marco van Ginkel begon vorige week vanwege het kunstgras op de bank tegen FC Volendam (1-2 zege), maar keerde tegen zijn oude club PSV terug op de nummer 10-positie.

PSV speelde een belabberde eerste helft, waarin Vitesse voornamelijk via Van Ginkel gevaarlijk werd. De aanvallende middenvelder stond telkens op de goede plek bij voorzetten van de zijkant en scoorde in negentiende minuut op die manier. Van Ginkel tikte op aangeven van Kacper Kozlowski van dichtbij binnen. Aan het eind van de eerste helft kwam de doelpuntenmaker op precies dezelfde wijze opnieuw tot een enorme kans, maar ditmaal werkte Jordan Teze op de doellijn weg.

Bosz greep in de rust keihard in met een drievoudige wissel, onder wie debutant Jerdy Schouten centraal achterin in plaats van André Ramalho. Binnen drie minuten na rust kwam PSV op gelijke hoogte. Schouten speelde in bij De Jong, die met een hakje invaller Saibari vogelvrij zette. De aanvallende middenvelder maakte het oog in oog met Eloy Room af: 1-1. Vitesse gokte op de counter en werd via een grote fout van PSV-doelman Walter Benítez levensgevaarlijk. Benítez maaide langs de bal na een misverstand met Schouten. Gyan de Regt kon de bal in een leeg doel schieten, maar raakte de lat.

PSV was duidelijk sterker en kwam in de 64ste minuut aan de leiding. Vertessen versnelde met de bal aan de voet en schoot die met links overtuigend en hard binnen in de korte hoek: 1-2. Vertessen was van doorslaggevend belang voor PSV, want de linkeraanvaller versierde zes minuten later een strafschop door Carlens Arcus te verrassen. De rechtsback van Vitesse raakte Vertessen, waarna een penalty volgde. De Jong schoot die binnen: 1-3.