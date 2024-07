PSV heeft talentvolle verdediger van Bayer Leverkusen definitief binnen

PSV heeft talentvolle verdediger Madi Monamay van Bayer Leverkusen definitief binnen

Madi Monamay mag zich officieel speler van PSV noemen. De Belgisch jeugdinternational, afkomstig van Bayer Leverkusen, kwam zonder problemen door de medische keuring bij de kampioen uit Eindhoven. Daarna zette de pas achttienjarige Monamay zijn handtekening onder een driejarig contract bij PSV.

"We volgden Madi al voordat hij naar Bayer Leverkusen ging. We hebben hem meermaals bekeken en zijn meer dan overtuigd van zijn kunnen. Hij is een moderne, veelzijdige voetballer met erg veel potentie. We hebben er vertrouwen in dat hij bij PSV de mogelijkheden grijpt om de volgende stappen te zetten", aldus technisch manager Jan Vennegoor of Hesselink.

"Ik ben heel blij dat alles rond is en wil zo snel mogelijk beginnen. Ik had vanaf het begin een goed gevoel bij PSV en vind het een eer dat ik het shirt mag dragen", zo reageert de dolgelukkige Monamay na het zetten van de handtekeningen.

"Ik wil mijn kwaliteiten laten zien en zo snel mogelijk aansluiting vinden bij de hoofdmacht", voegt de kersverse aanwinst daaraan toe. Monamay sluit in eerste instantie aan bij Jong PSV, waar hij de komende weken wordt klaargestoomd voor het nieuwe seizoen.

Hoewel Leverkusen naar verluidt niet uit is op een transfersom, wil de club wel een fors doorverkooppercentage bedingen, zo meldde het Eindhovens Dagblad onlangs. Of PSV daarmee akkoord is gegaan en wat de hoogte daarvan is, wordt niet bekendgemaakt door de Eindhovenaren.

Begin juli meldde clubwatcher Rik Elfrink al dat PSV erg geïnteresseerd was in Monamay. Ook RSC Anderlecht, Club Brugge en KRC Genk waren in de markt voor Monamay, die in Leverkusen vastlag tot medio 2025 en diverse jeugdelftallen van België heeft vertegenwoordigd in de afgelopen jaren. PSV is de concurrentie nu dus te snel af.

Monamay wilde niet bij een Europese topclub op het tweede plan belanden. Hij trainde wel mee met de A-selectie van trainer Xabi Alonso, maar een basisplaats in de hoofdmacht van Leverkusen behoorde niet tot de mogelijkheden.

PSV schakelde Vennegoor of Hesselink in om Monamay een aantrekkelijk plan voor te schotelen. De voormalig aanvaller is bij PSV betrokken bij het aantrekken van talenten voor het beloftenteam. De voorkeur gaat uit naar spelers die op termijn de stap kunnen maken naar PSV 1.

