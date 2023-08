PSV heeft gewenste opvolger van Xavi Simons definitief binnen

Donderdag, 10 augustus 2023 om 19:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:27

Malik Tillman is de nieuwste aanwinst van PSV. Dat maken de Eindhovenaren donderdagavond bekend op de clubkanalen. De 21-jarige middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van Bayern München. Daarna heeft PSV de optie om de viervoudig Amerikaans international definitief over te nemen van de Duitse club. Tillman krijgt bij PSV rugnummer 10.

Op de clubwebsite laat Earnest Stewart, directeur voetbalzaken bij PSV, weten blij te zijn met de komst van Tillman. “We waren opzoek naar een speler met scorend vermogen en die daarnaast in de kleine ruimtes kan acteren. Malik stond er bij de scouting erg goed op. Hij is gewend aan een hoog niveau, dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij zich snel kan aanpassen.”

Ook Tillman zelf reageert op zijn komst naar Eindhoven. “Ik heb een goede band met Stewart en ook Peter Bosz was voor mij een belangrijke reden om naar Eindhoven te komen. Ik hou van zijn speelstijl: veel aanvallen, de tegenstander geen ruimte gunnen, dat ligt mij. Mijn voormalig ploeggenoot Matthijs de Ligt was ook lovend over de hoofdcoach en over PSV. Ik tref hier geweldige omstandigheden in een prachtige stad”, aldus Tillman, die blij is met rugnummer 10. "Ik heb dit nummer altijd geambieerd, dus ik ben er heel blij mee.”

Stewart gooide afgelopen week een lijntje uit naar Tillman, die hij al persoonlijk kende vanuit zijn vorige functie als technisch directeur van de Verenigde Staten. Tillman werd in het Duitse Neurenberg geboren, maar kon dankzij zijn Amerikaanse vader ook voor Team USA kiezen. Inmiddels staat de aanvallende middenvelder op vier interlands voor de Verenigde Staten, nadat hij tussen 2017 en 2022 voor diverse Duitse nationale jeugdelftallen uitkwam.

Tillman, een 1,88 meter lange nummer 10, speelde vorig jaar nog met Rangers FC tegen PSV. Vorig seizoen werd hij namelijk verhuurd aan de Schotten, waar de rechtspoot in 28 wedstrijden goed was voor 10 doelpunten en 4 assists. In de voorrondes van de Champions League-kwalificatie was Tillman tevens goed voor een doelpunt. Tot op heden kwam het jeugdproduct van Bayern tot zeven optredens in de Beierse hoofdmacht, waarin hij ook één keer scoorde. In de Duitse Onder 21-ploeg deed Tillman in vier wedstrijden drie keer het net bollen.