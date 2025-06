PSV heeft genoeg gezien en wil middenvelder onmiddellijk vastleggen

PSV is erg geïnteresseerd in de diensten van Maxi Oyedele, zo meldt Fabrizio Romano en wordt bevestigd door het Eindhovens Dagblad. De verdedigende middenvelder gaat vertrekken bij Legia Warschau en hij wordt in de gaten gehouden door meerdere clubs. De Eindhovenaren zullen moeten voldoen aan de afkoopsom die in het contract van de twintigjarige Pools international staat.

Volgens de berichtgeving heeft Oyedele al duidelijk gemaakt dat hij niet nog een seizoen bij Legia Warschau, waar hij tot medio 2027 onder contract staat, blijft spelen.

Meerdere clubs zijn op de hoogte van de vertrekwens van de defensieve middenvelder, die voor een bedrag van zes miljoen euro kan vertrekken uit de Poolse hoofdstad.

Naast PSV houden ook RSC Anderlecht, Club Brugge, Werder Bremen én twee clubs uit de Championship de ontwikkelingen rond Oyedele nauwlettend in de gaten.

Oyedele doorliep de jeugdopleiding van Manchester United, dat een doorverkooppercentage van 40 procent heeft weten te bedingen. De middenvelder maakte de overstap in de zomer van 2024 naar Legia en gaat dus na een jaar al op zoek naar een nieuw avontuur.

Volgens het ED zou Oyedele bij PSV overigens niet direct basisspeler worden, want hij moet Jerdy Schouten nog voor zich dulden - mits laatstgenoemde in Eindhoven blijft.

Bij Legia kwam Oyedele afgelopen seizoen tot zestien optredens in de competitie, terwijl hij ook vijfmaal meespeelde in de Conference League. Verder speelde de middenvelder al twee interlands voor de Poolse nationale ploeg.