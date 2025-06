PSV heeft ambitieus plan met 24-voudig international en stuurt brief naar de KNVB

PSV wil Stijn Schaars (41) aanstellen als hoofdtrainer van het hoogste beloftenelftal. De 24-voudig international heeft echter niet de benodigde papieren om aan de slag te gaan in de Keuken Kampioen Divisie.

Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is het nog maar de vraag of Schaars trainer van Jong PSV kan worden.

De KNVB heeft Schaars namelijk ook nog niet aangenomen op de trainerscursus. In de afgelopen twee seizoenen was hij werkzaam als assistent-trainer van Peter Bosz.

PSV ziet in Schaars de ideale opvolger van Alfons Groenendijk, maar moet hopen op medewerking van de KNVB.

De Eindhovenaren hebben een officiële brief gestuurd naar het bondsbestuur. De KNVB gaat op korte termijn een besluit nemen.

Voor zijn overheveling naar de hoofdmacht in 2023 was Schaars al jaren werkzaam in de jeugdopleiding van PSV.

In het afgelopen seizoen eindigde Jong PSV op een teleurstellende achttiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Zonder de puntenstraf, een recordaantal van 39, had ook Vitesse boven het beloftenelftal geëindigd.