Paul Wanner speelt volgend seizoen op huurbasis voor 1. FC Heidenheim. Het achttienjarige talent kon een tijdlang rekenen op serieuze interesse van PSV, maar voetbalt volgend jaar dus nog steeds binnen de eigen landsgrenzen.

Dat nieuws melden beide clubs op de eigen kanalen. Heidenheim, dat dit seizoen op een zeer verdienstelijke achtste plek eindigde in de Bundesliga en zodoende de voorrondes voor de Conference League bereikte, kan volgend jaar gebruik maken van de diensten van Wanner.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad en Florian Plettenberg van Sky Sport meldde afgelopen maand al dat de Eindhovenaren de ontwikkelingen rond het achttienjarige toptalent van Bayern München nauwlettend in de gaten houden.

Afgelopen seizoen speelde Wanner op huurbasis voor SV Elversberg, dat zijn competitiewedstrijden afwerkt in de 2. Bundesliga. Elversberg besloot de voetbaljaargang op de elfde positie en Wanner maakte een uitstekende indruk. Hij kwam in totaal tot 28 competitiewedstrijden, waarin hij goed was voor zes doelpunten en vier assists.

Volgens Plettenberg was zijn uitleenbeurt 'een groot succes'. Meerdere clubs, waaronder dus PSV en Heidenheim, informeerde over zijn beschikbaarheid. Wanner speelde al enkele wedstrijden in de Bundesliga en kwam in het seizoen 2022/23 ook tweemaal uit in de Champions League.

Transfermarkt schat de marktwaarde van het talent op acht miljoen euro. Klaarblijkelijk heeft ook de clubleiding van der Rekordmeister vertrouwen in de jongeling: in de huurconstructie is geen optie tot koop opgenomen. Wanner ligt tot medio 2027 vast in de Allianz Arena.

De aanvallende middenvelder annex vleugelspeler heeft alle jeugdelftallen van de Duitse nationale ploeg doorlopen, maar hij kan er ook nog voor kiezen om interlands namens Oostenrijk te gaan spelen. Het definitieve besluit heeft de spelmaker nog niet genomen.