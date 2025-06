'PSV grijpt naast belangrijk transferdoelwit'

PSV lijkt de komst van Loum Tchaouna definitief te kunnen vergeten. De aanvaller van Lazio staat op het punt een langdurig contract te tekenen bij Burnley, zo meldt Sacha Tavolieri van Sky Sport. De Engelse club, die gepromoveerd is naar de Premier League, heeft de gesprekken met Lazio in een stroomversnelling gebracht en hoopt snel tot een akkoord te komen.

Tchaouna, een 21-jarige Fransman, is volgens de berichtgeving al persoonlijk enthousiast over een overstap naar Engeland. De transfer zou gaan om een definitieve deal ter waarde van circa veertien miljoen euro. In dat geval tekent hij voor vijf seizoenen bij Burnley, dat komend seizoen uitkomt in het Championship.

De ontwikkeling zal voor PSV als een bittere pil voelen. De Eindhovenaren stonden afgelopen winter nog op het punt om Tchaouna binnen te halen.

Volgens onder meer Fabrizio Romano werd er een persoonlijk akkoord bereikt en lag er een voorstel van dertien miljoen euro plus bonussen op tafel bij Lazio. PSV hoopte destijds op een huurdeal met verplichte optie tot koop.

Ook clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bevestigde in februari dat PSV dichtbij een deal was. De aanvaller werd omschreven als een veelzijdige kracht, inzetbaar op alle posities in de voorhoede. Tchaouna stond destijds al enige tijd op het wensenlijstje in Eindhoven, mede door zijn optredens in de Europa League.

Toch ketste de deal in de winter op het laatste moment af. Lazio besloot hem aan boord te houden voor de rest van het seizoen. Nu lijken de Italianen alsnog bereid om hem te laten gaan.

Bij Lazio kwam Tchaouna slechts mondjesmaat aan spelen toe in de Serie A, al kreeg hij meer kansen in Europees verband.