PSV geeft magistrale voetbalshow weg tegen AZ en boekt zestiende zege op rij

PSV heeft zondag opnieuw van zich doen spreken in de Eredivisie. De Eindhovenaren walsten in het AFAS Stadion volledig over AZ heen, dat na zestien minuten al tegen een 0-3 achterstand aankeek. Het werd uiteindelijk in de tweede helft nog 0-4. De doelpunten kwamen op naam van Luuk de Jong (twee, waarvan één penalty), Ismael Saibari en Sergiño Dest. PSV boekt zijn zestiende zege op rij dit seizoen in de competitie en gaat met een voorsprong van tien punten op Feyenoord de winterstop in. AZ staat vierde.

In de negende minuut kreeg PSV een strafschop. Malik Tillman was een fractie eerder bij de bal dan keeper Hobie Verhulst, die de aanvallende middenvelder onhandig aantikte. De Jong benutte de penalty perfect en bracht de score op 0-1.

Luuk de Jong met zijn tweede van de avond: deze knappe kopbal! ?#azpsv — ESPN NL (@ESPNnl) December 17, 2023

Twee minuten later was De Jong de aangever bij een prachtig doelpunt van PSV. Saibari startte de aanval met een dreigende dribbel door het midden van het veld. Na een combinatie met De Jong, die de bal razendknap exact goed neerlegde voor de Marokkaans-Spaanse middenvelder, kon Saibari vrij uithalen en de score naar 0-2 tillen.

Alles wat PSV in het eerste kwartier deed, leverde succes op. In de zestiende minuut voegde Sergiño Dest er nog een doelpunt aan toe, waardoor de score 0-3 werd. De Amerikaans international brak na een goede pass van Malik Tillman door over de linkerflank en wist vanuit een lastige hoek diagonaal te scoren.

Het publiek in Alkmaar begon te morren. Er werden witte zakdoekjes getoond in het AFAS Stadion, terwijl de leus 'Pascal Jansen, rot op' rondging. De coach reageerde na 35 minuten met een drievoudige wissel.

Djordje Mihailovic, Ernest Poku, Tiago Dantas moesten bij AZ het veld ruimen voor Dani de Wit, Ibrahim Sadiq en Kenzo Goudmijn. De Alkmaarders hielden het restant van de eerste helft de schade beperkt, al leek PSV ook wat gas te hebben teruggenomen.

In de 57ste minuut besliste De Jong de wedstrijd. De spits van PSV werd bediend met een voorzet van Saibari, die door De Jong knap tegendraads werd binnengekopt.

De wedstrijd was daarmee gespeeld. AZ kwam nog dicht bij een eretreffer, toen Eredivisie-topscorer Vangelis Pavlidis op de achterlijn Olivier Boscagli uitspeelde. Pavlidis dacht een intikker te bezorgen aan De Wit, maar Dest kon nog net een voet tegen de bal krijgen.

PSV kan in januari het Eredivisie-record van meeste zeges vanaf de start van een seizoen gaan breken. De Eindhovenaren hebben dat record al in handen. In het seizoen 1987/88 kwam de ploeg van destijds Guus Hiddink tot zeventien overwinningen op rij. Het elftal van Bosz staat nu dus op zestien. PSV speelt op 13 januari thuis tegen Excelsior en gaat een week later, op 21 januari, op bezoek bij FC Utrecht.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 16 16 0 0 50 48 2 Feyenoord 16 12 2 2 34 38 3 FC Twente 16 10 4 2 15 34 4 AZ 16 10 3 3 21 33 5 Ajax 16 7 4 5 5 25 6 Go Ahead Eagles 16 6 5 5 3 23 7 Sparta Rotterdam 16 6 4 6 0 22 8 NEC 16 5 6 5 3 21 9 sc Heerenveen 16 6 1 9 -6 19 10 Fortuna Sittard 16 5 4 7 -11 19 11 PEC Zwolle 16 5 3 8 -5 18 12 Excelsior 16 3 8 5 -5 17 13 FC Utrecht 16 4 5 7 -9 17 14 Almere City FC 16 4 4 8 -16 16 15 Heracles Almelo 16 4 3 9 -19 15 16 RKC Waalwijk 16 4 2 10 -13 14 17 FC Volendam 16 3 2 11 -22 11 18 Vitesse 16 3 2 11 -25 11

