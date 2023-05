PSV gaat vol voor Ricardo Pepi en brengt spoedig miljoenenbod uit

Donderdag, 18 mei 2023 om 19:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:27

PSV gaat de komende weken alles in het werk stellen om Ricardo Pepi naar Eindhoven te halen, zo meldt het Eindhovens Dagblad donderdag. Volgens welingelichte bronnen is het de bedoeling dat er op zeer korte termijn een miljoenenbod wordt neergelegd bij FC Augsburg, de werkgever van Pepi die hem dit seizoen verhuurd aan FC Groningen. De transfer kan in een stroomversnelling raken als PSV zondag de voorronde van de Champions League weet te bereiken.

Volgens het Eindhovens Dagblad wil Augsburg tien à elf miljoen euro overhouden aan de verkoop van Pepi, die ondanks een doorlopend contract tot medio 2026 geen toekomst lijkt te hebben bij de Duitse club. De verwachting is dat PSV met het eerste bod enkele miljoenen onder de gewenste vraagprijs van Augsburg gaat zitten. Naast de Eindhovenaren is de twintigjarige aanvaller uit de Verenigde Staten ook al genoemd bij Feyenoord en diverse clubs uit het buitenland.

Pepi was dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Groningen, dat degradeerde en volgend seizoen dus in de Keuken Kampioen Divisie actief is. De huurling kwam tot dusver tot twaalf doelpunten in de Eredivisie en staat daarmee op de gedeelde zesde plaats in het topscorersklassement. Mede hierdoor speelde Pepi zich in de kijker van onder meer PSV, dat er dus veel aan gelegen is om hem naar Eindhoven te halen. Bij de nummer twee in de Eredivisie moet de Groningen-spits de concurrentiestrijd aangaan met Luuk de Jong.

Het was al enige tijd bekend dat het huwelijk tussen Augsburg en Pepi snel ten einde zal komen. Hij liet zich tegenover Voetbal International negatief uit over zijn werkgever en snel daarna meldde BILD dat Augsburg wil meewerken aan een tussentijds vertrek. Pepi kwam vorig jaar zomer voor zestien miljoen euro over van FC Dallas, maar wist bij de Duitsers nog niet te imponeren. BILD betitelde hem mede daarom als Mega-Flop. In totaal kwam de Amerikaan zestien keer in actie voor de middenmoter in de Bundesliga. Daarin wist hij niet te scoren.