PSV gaat plots vol voor nieuwe spits en komt uit in de Eredivisie

PSV gaat zich mogelijk richten op Noah Ohio, zo meldt journalist Mounir Boualin dinsdag op X en bevestigt Marco Timmer. De Eindhovenaren willen nog een back-upoptie hebben in de spits achter Luuk de Jong en hopen op transferdeadlinedag nog zaken te doen met FC Utrecht, zo klinkt het.

Volgens de berichtgeving van Timmer zou het gaan om een huurconstructie, al zijn de exacte plannen van PSV nog niet duidelijk. Ohio binnenhalen wordt eigenlijk gezien als plan B.

Het liefst zou PSV namelijk zakendoen met Lazio en Loum Tchaouna binnenhalen, maar die deal lijkt moeilijker te realiseren. De transfermarkt in Italië is al gesloten en dus zouden de Romeinen geen vervanger meer kunnen halen.

De 21-jarige linkspoot is in Rome allerminst verzekerd van een basisplek. Hij krijgt met name in Europees verband de kans, maar in de Serie A is Tchaouna veroordeeld tot een rol als tweede viool.

PSV heeft nog een tweede spits nodig, omdat Ricardo Pepi zeker vier tot twaalf weken niet inzetbaar is vanwege zijn knieblessure.



De kans dat Ohio tijdelijk los te weken valt bij FC Utrecht lijkt groot, daar hij genoegen moet nemen met een reserverol. Zeker de komst van Sebastién Haller heeft de kans op speeltijd in de Domstad niet bepaald vergroot. Dit seizoen kwam Ohio tot vijftien optredens in de Eredivisie en daarin wist hij viermaal te scoren.

Trainer Peter Bosz liet onlangs weten dat er mogelijk nog wel een vacature is in de spitspositie. “We zitten in alle drie de toernooien, met alleen Luuk (de Jong, red.) wordt dat moeilijk. Dus we zijn wel aan het kijken ons daar te versterken. Maar of dat lukt is afwachten.”