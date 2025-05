PSV gaat opnieuw voor Ko Itakura: dit is het prijskaartje van de Japanner

Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) is opnieuw in beeld bij PSV, zo werd zondagavond duidelijk. De 28-jarige verdediger uit Japan is een belangrijk transferdoelwit voor komende zomer.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad onthulde zondag dat technisch directeur Earnest Stewart dit weekend aanwezig was bij Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim (4-4) om Itakura te bekijken.

De Telegraaf komt maandagochtend met meer details over de huidige situatie. Volgens journalist Jeroen Kapteijns wil Borussia Mönchengladbach dit jaar wél meewerken aan een vertrek van de rechtsbenige verdediger.

Het contract van Itakura loopt in de zomer van 2026 af, waardoor de Duitsers hem moeten verkopen om nog geld over te houden aan zijn vertrek. “In Duitsland wordt aangenomen dat Itakura voor 12 à 15 miljoen euro de overstap kan maken”, schrijft Kapteijns in zijn artikel.

Kapteijns denkt dat PSV een keuze moet maken. “Het is een fors bedrag voor een speler van 28, omdat je die transfersom normaal gesproken vrijwel in zijn geheel zal moeten afschrijven. De restwaarde voor een speler van die leeftijd is niet groot.”

Borussia Mönchengladbach nam Itakura in de zomer van 2022 voor slechts 5 miljoen euro over van Manchester City. Volgens Transfermarkt is de 37-voudig international momenteel 12 miljoen euro waard.

Tot dusver speelde Itakura 79 wedstrijden namens Borussia Mönchengladbach, waarin de Japanner goed was voor 7 doelpunten en drie assists.