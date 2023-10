PSV-fans schreeuwen om wissel van zondebok tegen Ajax: ‘Haal hem eraf!’

Zondag, 29 oktober 2023 om 15:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:02

PSV staat tijdens de rust van het duel met Ajax op een verrassende 1-2 achterstand. De wedstrijd loopt over van de kansen, vooral voor de Amsterdammers. De PSV-fans wijzen vooral André Ramalho aan als zondebok. De Braziliaan zag er niet goed uit bij de 1-2 van Brian Brobbey.

De analisten zien zondagmiddag een onherkenbaar Ajax."Verdedigend is het af en toe nog wel penibel, maar met name aan de bal spelen ze gewoon hartstikke goed", stelt Kees Kwakman op ESPN.

??????????????????! ??? Brian Brobbey schiet Ajax weer op voorsprong in Eindhoven! ?? 1??-2??#psvaja — ESPN NL (@ESPNnl) October 29, 2023

"Ze vinden de vrije man, Van den Boomen speelt een goede wedstrijd, vind ik. Met name aan de linkerkant doen ze het goed, waar het druk zetten van PSV niet verzorgd is. Maar ze winnen ook tweede ballen en ik zie Taylor bij een ingooi opeens zijn man blokken."

"Er zit leven in!", zo concludeert Kwakman. Presentator Jan Joost van Gangelen licht daarop 'gebeten hond' Ramalho uit. "'Haal hem eraf', hoor ik hier vanuit het publiek.'"

Kwakman kan zich vinden in de mmeningvan de PSV-fans. "Marciano (Vink, tevens aanwezig als analist, red.) had van tevoren aangekaart tegenover Bosz: hoe ga je dat oplossen? Daar ligt de sleutel. En Ajax doet het hartstikke goed."

Brobbey vs. Ramalho

Kwakman vindt dat ook Brobbey eer toekomt. Het sterke optreden van de Ajax-spits is volgens hem deels reden voor Ramalho's zwakke beurt. "Hij speelt hartstikke goed, maar had er minimaal eentje meer moeten maken."

Vink sluit zich bij zijn collega aan. "Je zag de irritatie toen hij de 1-2 maakte; hij heeft natuurlijk megakansen laten liggen. Die met zijn linkerbeen was bijna schandalig, dat hij die miste. Als jij in zo’n lastig parket zit als Ajax en je voetbalt behoorlijk goed, moet je bij die momenten dat je voor de goal komt toeslaan. Je weet natuurlijk niet of je er nog twintig krijgt."