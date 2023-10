‘PSV-fans nemen geen genoegen met kleine uitslag, ze willen Ajax vernederen’

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 07:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:16

Wim Kieft heeft in De Telegraaf vooruitgeblikt op het duel tussen PSV en Ajax van aanstaande zondag. De Amsterdammers bivakkeren in de onderste regionen van de Eredivisie en wisten sinds augustus geen officiële wedstrijd meer te winnen. Het vertrouwen in Eindhoven is dan ook groot, merkt Kieft.

De analist speelde gedurende zijn loopbaan voor zowel Ajax als PSV en weet wat het duel betekent voor fans van beide clubs. "Voor PSV is dit het affiche van het seizoen, terwijl bij Ajax de ontmoetingen met Feyenoord belangrijker zijn", stelt Kieft.

Kieft, die bij Ajax debuteerde in het betaalde voetbal, had het als speler standaard moeilijk op bezoek in Eindhoven. "Ik heb zelfs nooit gewonnen. Een keer een gluiperig gelijkspel. Daarentegen voelden we ons met PSV in Amsterdam nooit de mindere en wonnen af en toe."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gezien de huidige sportieve malaise in de hoofdstad is het vertrouwen groot bij de fans van PSV, weet Kieft. "Ongeacht de positie op de ranglijst. Ajax is de wedstrijd van het jaar. Met de huidige verhoudingen zullen de fans van PSV geen genoegen nemen met een kleine uitslag. Het liefst willen ze Ajax vernederd zien worden."

Kieft weet ook hoe ze er bij Ajax instaan momenteel. "Ze zijn dolblij als ze niet met grote cijfers verliezen, want zo is de verhouding. Daarom is deze wedstrijd tussen PSV en Ajax onvergelijkbaar met al die voorgaande andere confrontaties tussen Amsterdam en Eindhoven."

PSV begint het duel met Ajax als ongeslagen koploper. De ploeg van trainer Peter Bosz verspeelde zelfs nog geen punt in de Eredivisie. Bovendien beschikken de Eindhovenaren over de minst gepasseerde defensie. Slechts drie keer moest doelman Walter Benítez vissen.