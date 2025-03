PSV-fans richten zich massaal op één man na oorwassing tegen Arsenal: 'Het is klaar'

Een ongekende oorwassing in Eindhoven dinsdagavond: PSV verloor met liefst 1-7 van Arsenal. Het is voor PSV de zoveelste klap, en daardoor hebben de fans van de Eindhovenaren op X een duidelijke boodschap voor trainer Peter Bosz.

Door doelpunten van Jurriën Timber, Ethan Nwaneri en Mikel Merino stond het al na ruim een half uur 0-3 in het Philips Stadion. Uit een penalty maakte Noa Lang de stand vlak voor rust nog iets draaglijker: 1-3.

Na rust liep Arsenal verder uit. Martin Ødegaard (tweemaal), Leandro Trossard en Riccardo Calafiori brachten de eindstand uiteindelijk op 1-7. De grootste nederlaag ooit voor een Nederlandse club in de Champions League.

De ploeg van Bosz verloor afgelopen week daarnaast twee keer van Go Ahead Eagles, en leed dit kalenderjaar sowieso al meermaals puntenverlies in de Eredivisie. Daardoor is koploper Ajax inmiddels uitgelopen naar een voorsprong van acht punten op nummer twee PSV.

Fans van PSV zijn op X dan ook helemaal klaar met Bosz. “Het is klaar tussen spelers en Bosz. Anders kan ik dit niet verklaren”, is iemand duidelijk. Een ander zegt: “Morgen bij het wakker worden wil ik lezen dat PSV afscheid heeft genomen van Bosz.”

Een derde persoon tweet: “Ik heb er enorm van genoten, maar net als bij de andere clubs van Bosz, zal het ook hier na 1,5 jaar gaan eindigen. Een speelwijze hanteren is leuk als het goed gaat, maar inmiddels slaat het helemaal nergens meer op. Dit gaat Bosz niet meer veranderen. Het is klaar.”