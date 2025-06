PSV'er Sergiño Dest gaat tóch niet mee met de Verenigde Staten naar de Gold Cup

Sergiño Dest gaat tóch niet mee met de Verenigde Staten naar de Gold Cup, zo bevestigt bondscoach Mauricio Pochettino. Dat besluit is in overleg met alle betrokken partijen genomen, schrijft Rik Elfrink op X. De 24-jarige back van PSV kan deze zomer dus de volledige voorbereiding meedraaien in Eindhoven.

Dest miste een groot deel van dit seizoen wegens een kruisbandblessure. De in Almere geboren Amerikaan liep die kwetsuur in april van vorig jaar op.

Dest moest liefst 316 dagen en 43 wedstrijden toekijken, alvorens hij begin maart zijn rentree maakte tijdens de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De back viel daarna nog twee keer in en mocht vier keer aan de aftrap beginnen.

De ploeg van Pochettino oefent zaterdag tegen Turkije en woensdag tegen Zwitserland. De eerste wedstrijd op de Gold Cup wordt gespeeld op 16 juni, wanneer Trinidad en Tobago de tegenstander is. De overige opponenten in de groepsfase zijn Saudi-Arabië en Haïti.

Naast Dest ontbreken ook onder anderen Christian Pulisic, Antonee Robinson, Weston McKennie en Timothy Weah in Team USA. Malik Tillman en Paxton Aaronson zijn wel van de partij.