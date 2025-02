PSV'er Noa Lang moet Kylian Mbappé en nóg een speler voor zich dulden in Champions League-verkiezing

PSV'er Noa Lang is er ondanks zijn glansrol tegen Juventus niet in geslaagd de Champions League Speler van de Week-prijs te veroveren. Niet geheel verrassend ging die titel naar Kylian Mbappé, die met een hattrick schitterende tegen Manchester City (3-1).

Lang was woensdagavond met name in de tweede helft van PSV - Juventus ongrijpbaar. De linksbuiten was in die tweede helft onder meer goed voor een cruciale assist op Ivan Perisic, die met zijn treffer de uiteindelijke 3-1 zege (na verlenging) inluidde tegen de Italiaanse grootmacht.

Lang kon na afloop rekenen op de nodige complimenten van trainer Peter Bosz. “Dit is de Noa zoals we hem kenden vóór zijn blessure”, sprak de oefenmeester tegenover Ziggo Sport. “Hij is natuurlijk lang geblesseerd geweest en heeft hard gewerkt om terug te komen.”

“Dan is het ook weer zoeken naar je vorm en al die dingen die je net noemt zijn er ook nog tussendoor gekomen.” De linksbuiten lijkt weer op zijn oude niveau te zitten. “Ik ben blij voor hem, blij voor PSV, blij dat, ook met de fans, dit de uitkomst is. Ik vond hem écht goed spelen, ouderwets goed.”

De prijs ging uiteindelijk dus naar Mbappé. De Fransman kende vlak na zijn zomerse komst naar Real Madrid een enigszins moeizame start, maar is inmiddels alweer goed voor 28 goals in 38 optredens voor de Koninklijke. Woensdag had Manchester City totaal geen grip op de Fransman, die er drie in het netje legde.

De tweede prijs in de verkiezing is uiteindelijk naar voormalig Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü gegaan. De Haarlemmer in dienst van Benfica speelde een uitstekende wedstrijd tegen AS Monaco en voorkwam vijf minuten voor tijd met zijn gelijkmaker (3-3) dat de wedstrijd een verlenging in zou gaan.

Vitinha valt uiteindelijk net buiten het podium. De Portugees was één van de absolute uitblinkers van Paris Saint-Germain, dat Stade Brest met liefst 7-0 afdroogde. Vitinha tekende in het duel na een uur spelen voor de 3-0, waarna PSG het in de slotfase nog eens flink op zijn heupen kreeg.