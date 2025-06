PSV en RKC Waalwijk ronden transfer af: 'Ik ben blij met deze volgende stap in mijn carrière'

Jesper Uneken speelt komend seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk, zo maken de Brabanders en PSV bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige spits kan zo nog meer ervaring gaan opdoen in de Keuken Kampioen Divisie.

“Ik ben blij met deze volgende stap in mijn carrière”, aldus Uneken. “Ik heb een goed gevoel bij RKC Waalwijk en kijk ernaar uit om veel minuten te maken en belangrijk te zijn voor het team. Mijn doel is om me dit jaar verder te ontwikkelen en sterker terug te keren bij PSV.”

“Ik heb afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie laten zien dat ik als spits van waarde kan zijn met doelpunten. Ik hoop dat hier bij RKC voort te zetten en belangrijk te zijn voor het team”, zegt de spits.

Bernard Schuiteman, de technisch directeur van RKC, is blij met de komst van Uneken. “Wij denken dat Jesper gezien zijn profiel en persoonlijkheid goed bij de club past.”

“Daarnaast heeft hij een indirecte band met RKC, aangezien zijn vader Peter Uneken in het verleden enkele jaren als assistent-trainer in Waalwijk werkzaam was. Met deze huurdeal zetten we een volgende stap in het versterken van onze selectie”, aldus de td.

Jan Vennegoor of Hesselink denkt dat een huurperiode bij RKC het beste is voor de ontwikkeling van Uneken. “Bij RKC gaat hij spelen in de top van de competitie, met oudere jongens, spelers met Eredivisie-ervaring en komt hij terecht in een compleet nieuwe omgeving. Het is voor hem een mooie kans om te leren en zich verder te ontwikkelen.”

Uneken speelde dit seizoen 34 wedstrijden voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en drie assists. De spits zat dit seizoen meermaals bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht, maar minuten kreeg hij niet van Peter Bosz. Uneken maakte vorig seizoen zijn debuut voor PSV tijdens het thuisduel met AZ. De rechtspoot maakte toen een doelpunt.