'PSV en Lazio voeren gesprekken over forse optie tot koop van Loum Tchaouna'

De gesprekken tussen PSV en Lazio over Loum Tchaouna verlopen goed, zo meldt het Italiaanse Corriere dello Sport maandag. De Eindhovenaren zouden zelfs al een persoonlijk akkoord hebben met de 21-jarige aanvaller.

PSV wil Tchaouna huren met een optie tot koop. Journalist Laerte Salvini schrijft dat de clubs discussiëren over een toekomstig prijskaartje van 15 miljoen euro.

Jeroen Kapteijns van De Telegraaf reageert op het nieuws van Salvini door toe te voegen dat Tchaouna al langere tijd op de radar staat bij PSV.

“Tchaouna was in januari al in beeld als aanvallende versterking na de blessure van Ricardo Pepi, maar zijn komst ketste toen af”, aldus Kapteijns.

Het contract van Tchaouna in Rome loopt nog tot medio 2029. Transfermarkt taxeert de veelzijdige aanvaller op 10 miljoen euro.

Lazio nam Tchaouna in de zomer van 2024 voor ruim 8 miljoen euro over van Salernitana. Hij kende een wisselvallig debuutseizoen

Tchaouna speelde tot dusver 37 officiële wedstrijden in dienst van Lazio. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en een assist.