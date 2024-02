PSV en Koeman horen wanneer Noa Lang mogelijk zijn rentree kan maken

Noa Lang ligt voorlopig nog uit de roulatie bij PSV, zo schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De vleugelaanvaller viel op 27 januari uit met een hamstringblessure tegen Almere City, waarna even onduidelijk bleef tot wanneer hij precies aan de kant zou staan. Volgens Elfrink richt Lang zich op een rentree aan het einde van het seizoen.

PSV speelt in mei nog drie wedstrijden, op 5, 12 en 19 mei. Als Lang tegen die tijd volledig fit is, kan Lang alsnog op tijd hersteld zijn voor het EK, dat voor Nederland op 16 juni begint. "Verhalen dat het seizoen van Lang al helemaal klaar is, zijn op dit moment te voorbarig", weet Elfrink.

De PSV-watcher doelt daarmee vermoedelijk op de uitspraken van Andy van der Meyde. De voormalig Ajacied stelde in zijn programma Andy in de Auto dat het seizoen van Lang 'eigenlijk gewoon helemaal klaar is', maar dat lijkt vooralsnog niet het geval te zijn.

Lang kwam afgelopen zomer over van Club Brugge en had direct impact op het spel van PSV. De linksbuiten kent echter ook de nodige pech. Zo raakte hij al bij zijn eerste training in juli licht geblesseerd. Daarna raakte hij in oktober geblesseerd tegen Sparta Rotterdam, wat hem uiteindelijk zeven weken zou kosten.

Bij zijn rentree, op 25 november tegen FC Twente, ging het opnieuw mis. Lang keerde daarna op 14 januari terug, waarna hij ook in de drie wedstrijden daarna invaller was. Bij zijn basisrentree ging het vervolgens weer mis en scheurde hij zijn hamstring. Het is nu de vraag of Lang de race tegen de klok wint om alsnog kans te maken op het EK.

In de tussentijd moet PSV het stellen zonder zijn belangrijke vleugelspeler. In de competitie staat de koploper uit Eindhoven tien punten voor op naaste achtervolger Feyenoord en lijkt de absentie van Lang geen grote gevolgen te hebben. In de Champions League, waarin Lang onder meer tegen Sevilla uitblonk, lijkt hij meer gemist te gaan worden, wanneer de club het in de achtste finale opneemt tegen Borussia Dortmund.

Vanwege de blessure van Lang wilde PSV eind januari Yorbe Vertessen niet zomaar meer laten gaan naar FC Union Berlin, maar de Belg zat met zijn hoofd en lichaam al in Duitsland en kreeg zijn gewenste transfer vlak voor het sluiten van de markt. Zijn beoogde vervanger Couhaib Driouech van Excelsior kwam juist niet, al verklaarde Bosz daarna meer dan voldoende vertrouwen te hebben in de kwaliteiten van zijn ploeg. Hirving Lozano en Malik Tillman lijken de belangrijkste gegadigden om de rest van het seizoen te vechten om de linksbuitenpositie.

