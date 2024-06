De Vrij wijst toenaderingen van Nederlandse topclubs af en wil bij Inter blijven

PSV en Feyenoord moeten komst van Stefan de Vrij vergeten: ‘Hij ziet zichzelf honderd procent bij Inter blijven’

Stefan de Vrij zal komend seizoen niet te bewonderen zijn in de Eredivisie, zo verzekert zijn zaakwaarnemer Federico Pastorello tegenover Sky Sport Italia. Volgens de belangenbehartiger ziet de 32-jarige De Vrij zijn toekomst 'honderd procent in Italië en bij Inter'.

De Vrij werd afgelopen week door La Gazzetta dello Sport in verband gebracht met zowel PSV als zijn jeugdliefde Feyenoord. De roze sportkrant schreef eind vorige maand dat zowel De Vrij als Francesco Acerbi (36) op de nominatie staan om te vertrekken uit Milaan.

Zodoende werd De Vrij gelinkt aan een transfer naar de Nederlandse top. PSV zou in de ervaren Oranje-international een geschikte opvolger voor André Ramalho zien, van wie nog altijd niet zeker is of hij komend seizoen actief is in het Philips Stadion.

Ook werd De Vrij in verband gebracht met een terugkeer naar Feyenoord, waar hij als jeugdspeler doorbrak en uiteindelijk in 2014 een transfer naar Lazio verdiende. Daar groeide hij uit tot absolute sterkhouder, waarna hij in 2018 transfervrij overstapte naar Inter. Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad stelde vlak daarna dat een terugkeer van De Vrij naar Rotterdam 'totaal niet aan de orde' was.

Pastorello stelt dat er wel interesse was uit de Eredivisie. "Stefan is door verschillende belangrijke clubs uit Nederland benaderd, maar hij ziet zichzelf absoluut voor honderd procent in Italië en bij Inter blijven."

'Natuurlijk weet je nooit helemaal hoe de toekomst loopt, maar op dit moment beschouwen we hem zeker als Inter-speler voor het komende seizoen." Pastorello deed zijn verhaal overigens vlak nadat hij het hoofdkwartier van Inter verliet. Daar was hij om gesprekken aan te gaan met de clubleiding van de regerend landskampioen.

De Vrij was overigens niet de enige speler die besproken werd. Zo bevestigde Pastorello dat hij sprak over voormalig Jong Ajax-doelman Dominik Kotarski, die tegenwoordig speelt voor PAOK, en Josep Martínez. Laatstgenoemde, goalie van Genoa, lijkt dichter bij een transfer naar Inter te zijn dan Kotarski, maar veel wilde Pastorello daar niet over kwijt.

