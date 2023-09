PSV en Europese topclubs sturen scouts naar België voor 18-jarige toptalent

Dinsdag, 19 september 2023 om 17:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:10

PSV zit donderdagavond op de tribunes van Club Brugge bij het Conference League-duel met Besiktas, zo meldt Het Nieuwsblad. De Eindhovenaren houden de verrichtingen van vleugelaanvaller Antonio Nusa in de gaten. De tweevoudig Noors international heeft over interesse niet te klagen. Meerdere Europese topclubs hebben de achttienjarige buitenspeler naar verluidt op de korrel.

PSV is niet de enige club die donderdag een scout naar het Jan Breydelstadion stuurt. Ook Chelsea, Manchester United, Arsenal, Borussia Dortmund en Olympique Marseille willen Nusa van dichtbij aan het werk zien. Chelsea was op Deadline Day nog bereid om dertig miljoen euro te betalen om de linksbuiten in te lijven, maar zag het bod door de Belgische topclub afgeslagen worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nusa vond het naar eigen zeggen niet erg dat een last minute naar Chelsea uiteindelijk geen doorgang vond. "Ik heb een gesprek gehad met de clubleiding, nadat het bod binnenkwam", zei Nusa tegenover de Noorse zender TV2. "Al snel werd duidelijk dat we op één lijn zaten. Ik wil de juiste keuzes maken en dit ging allemaal heel snel. Ik wil goed kunnen nadenken over de volgende stap in mijn carrière. Het is natuurlijk heel veel geld, maar ik probeer er niet al te veel over na te denken. Ik denk niet dat dat goed is voor mij.”

Nusa maakte in 2021 de overstap van Stabaek naar Club Brugge. De aanvaller speelde tot nog toe 47 officiële duels voor Blauw-Wit, waarin hij goed was voor 4 assists en 5 goals. In de eerste 11 wedstrijden van dit seizoen was hij 2 keer aangever en 3 keer trefzeker. Nusa ligt nog tot medio 2027 vast in Brugge. Dat Chelsea deze zomer bereid was om 30 miljoen neer te leggen voor de creatieveling is opvallend te noemen, daar het gerenommeerde Transfermarkt zijn huidige marktwaarde slechts op 4 miljoen euro schat.