PSV en Bayer Leverkusen op hoofdlijnen rond over Malik Tillman; twee zaken kunnen roet in eten gooien

PSV en Bayer Leverkusen hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de transfer van Malik Tillman. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Toch zijn er nog twee zaken die volgens de krant roet in het eten kunnen gooien.

Eerder deze week werd al bekend dat Tillman zelf een persoonlijk akkoord had bereikt met Leverkusen. Beide clubs moesten er nog wel uit zien te komen, en dat is nu zo goed als gelukt. Naar verluidt is er met de transfer een bedrag van veertig miljoen euro gemoeid.

Hoewel het niet waarschijnlijk is, zou een medische keuring nog roet in het eten kunnen gooien. Mogelijk ondergaat Tillman die medische keuring binnenkort al in de Verenigde Staten, nog tijdens de Gold Cup waar hij momenteel aan deelneemt met zijn land.

Daarnaast is het ook nog mogelijk dat Bayern München een stokje voor de transfer naar Leverkusen steekt. PSV nam Tillman vorig jaar voor twaalf miljoen euro over van die Duitse club.

Volgens het ED heeft Bayern dankzij een clausule in het contract van Tillman nog een paar dagen de tijd om het bod van Leverkusen ‘te matchen’. Dat betekent dat Bayern evenveel als Leverkusen biedt, en er dan door die clausule met Tillman vandoor zou kunnen gaan.

Toch wijst er weinig op dat dat daadwerkelijk gaat gebeuren, voorspelt de krant. Daarom lijkt het erop dat Tillman komend seizoen onder Erik ten Hag zal gaan spelen. Bij Leverkusen wordt de Amerikaan gezien als de vervanger van Florian Wirtz, die naar Liverpool is vertrokken.

Met PSV won Tillman twee keer de landstitel. In de 73 officiële duels die hij speelde namens de Eindhovenaren was hij goed voor 25 goals en 19 assists.