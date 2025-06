PSV en Bayer Leverkusen naderen akkoord over 'recordbrekende transfer' Malik Tillman

PSV en Bayer Leverkusen naderen een akkoord over de transfer van Malik Tillman, zo weet Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad te melden. De journalist spreekt over een absolute recordaankoop van de Duitsers.

De aanvallend ingestelde middenvelder gaat de Eindhovenaren een bedrag van rond de veertig miljoen euro opleveren. Naar verwachting zal de afronding van de deal na het weekend plaatsvinden.

Tillman was de afgelopen twee seizoenen goud waard voor PSV. De Amerikaan kwam eerst op huurbasis over en werd vorig jaar definitief overgenomen van Bayern München voor veertien miljoen euro. Zijn waarde is sindsdien fors gestegen, en Leverkusen wilde op voorspraak van trainer Erik ten Hag toeslaan nu die waardestijging nog net binnen bereik ligt.Tillman werd eerder deze transferzomer ook al in verband gebracht met een terugkeer naar Bayern München. De club uit Zuid-Duitsland had een terugkoopclausule in het contract van de Amerikaan, maar besloot die niet te lichten.PSV huurde Tillman in het seizoen 2023/24 van Bayern München, waarna hij vorig jaar zomer werd overgenomen. De rechtspoot tekende destijds een contract tot medio 2028.Met PSV won Tillman twee keer de landstitel. In de 73 officiële duels die hij speelde namens de Eindhovenaren was hij goed voor 25 goals en 19 assists.