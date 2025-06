PSV dreigt om deze reden naast Real Betis-verdediger Nobel Mendy te grijpen

PSV is in principe akkoord met Real Betis en Nobel Mendy over een zomertransfer van de twintigjarige centrumverdediger. Er is echter onzekerheid bestaan over de komst van de jonge mandekker, voor wie PSV in totaal vier miljoen euro wil betalen.

Volgens het Eindhovens Dagblad is het nog maar de vraag of Mendy in Nederland in aanmerking komt voor een werkvergunning. De leiding van PSV wil dat alles rondom de vergunning getoetst wordt, voordat er handtekeningen worden gezet. De procedure rondom de aanvraag van een vergunning duurt doorgaans een week.

Mendy heeft om in Nederland te kunnen spelen een werkvergunning van de IND nodig. Clubwatcher Rik Elfrink benadrukt dat het niet gegarandeerd is dat de verdediger hiervoor in aanmerking komt bij een eventuele transfer.

PSV wil in ieder geval snel duidelijkheid hebben, daar de voorbereiding op het nieuwe seizoen op 30 juni begint. Daarnaast nam men afscheid van Rick Karsdorp en Tyrell Malacia en is Olivier Boscagli op weg naar de Premier League. Een aanwinst als Mendy kan Peter Bosz zeker gebruiken voor zijn defensie.

PSV is in hoofdlijnen akkoord met Real Betis over een transferbedrag van vier miljoen euro. Mendy kan in Eindhoven voor meerdere seizoenen tekenen, maar dan moet er wel eerst een werkvergunning worden afgegeven.

Mendy kwam afgelopen seizoenen erg weinig aan spelen toe bij de verliezend Conference League-finalist uit Sevilla. Alleen aan het einde van de jaargang gunde trainer Manuel Pellegrini hem wat speeltijd.

Technisch directeur Earnest Stewart keek tevens naar Ko Ikatura als alternatief. De Japanner van Borussia Mönchengladbach, voormalig speler van FC Groningen, moet naar verluidt een bedrag van rond de twaalf miljoen euro kosten.