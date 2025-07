PSV denkt voor concurrentiestrijd met Olij aan doelman uit Bundesliga

PSV kijkt in de Bundesliga rond naar versterkingen voor het keepersgilde. Volgens Luca Bendoni van Sky Sports is de kampioen uit Eindhoven geïnteresseerd in Matej Kovar, doelman van Bayer Leverkusen. Het nieuws over de belangstelling is inmiddels bevestigd door transferjournalist Mounir Boualin.

Het is afwachten in hoeverre PSV de interesse in Kovar wil doorzetten, en of en wanneer een eerste bod wordt neergelegd in Leverkusen. De 25-jarige en 1.96 meter lange doelman ligt nog twee seizoenen vast bij de club van trainer Erik ten Hag, waardoor PSV sowieso een transfersom moet neerleggen.

Het leek er lange tijd op dat PSV in zee zou gaan met Daniel Peretz. Bayern München lijkt echter geen haast te maken met een zomerse transfer, waardoor PSV andere opties in kaart brengt. Bendoni benadrukt dat Peretz wel nog steeds een toptarget is voor PSV.

Kovar doorliep de jeugdopleiding van Manchester United en werd diverse malen verhuurd door de Engelse grootmacht. In 2023 volgde de stap naar Bayer Leverkusen, waar de teller twee jaar later op 32 wedstrijden staat. In de helft van die optredens hield Kovar zijn doel schoon.

De aan PSV gelinkte Kovar heeft dertien interlands voor Tsjechië achter zijn naam staan. Transfermarkt schat zijn huidige waarde in op vijf miljoen euro.

PSV zoekt een doelman die de concurrentiestrijd aan kan gaan met Nick Olij. Laatstgenoemde ruilde Sparta Rotterdam onlangs in voor een contract in het Philips Stadion.

De kans is dus aanwezig dat PSV in korte tijd tweemaal zaken doet met Leverkusen. De nummer twee van afgelopen seizoen is druk bezig met het binnenhalen van Malik Tillman, die PSV 40 miljoen euro moet opleveren.