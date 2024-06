PSV denkt na over binnenhalen Benfica-talent Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni is op de radar verschenen van PSV, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren hebben nog geen eerste bod uitgebracht op de achttienjarige rechtsbuiten, die sinds de winterstop van afgelopen seizoen verbonden is aan Benfica.

Naast PSV houden nog meer clubs Prestianni nauwlettend in de gaten, zo benadrukt Elfrink in zijn berichtgeving. Benfica haalde de jonge Argentijn in januari naar Portugal, maar is klaarblijkelijk bereid om hem een seizoen te verhuren. Daarbij behoort een optie tot koop tot de mogelijkheden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Prestianni debuteerde op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Vélez Sarsfield. In 39 wedstrijden was de aan PSV gelinkte aanvaller goed voor drie doelpunten en een assist. The Guardian nam hem vorig jaar op in de lijst met beste spelers geboren in 2006.

De Benfica-aanvaller staat bekend om zijn wendbaarheid en dribbelende kwaliteiten. Prestianni is technisch goed onderlegd en houdt ervan om vanaf de rechterflank naar binnen te snijden. Het Argentijnse wonderkind heeft tevens een goed schot in de benen.

De Argentijnse recordbreker (16) die gelijkenissen met Messi verdiende

Lees artikel

Prestianni werd al snel opgemerkt door FC Barcelona, Real Madrid, Chelsea, West Ham United, Liverpool, AC Milan, Napoli en Fiorentina. Barcelona was al rond met de aanvaller, maar vanwege de penibele financiële situatie klapte de deal.

Benfica toonde zich slagvaardig en haalde Prestianni in januari voor negen miljoen euro binnen, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot elf miljoen euro. Daarnaast is een ontsnappingsclausule van 100 miljoen euro opgenomen in het meerjarige contract.

Prestianni kwam in de tweede helft van afgelopen seizoen tot slechts drie speelminuten in de hoofdmacht van trainer Roger Schmidt. Hij moest het voornamelijk doen met speeltijd in het reserveteam en mag nu dus elders ervaring opdoen.

Timmer

Henk Timmer, die als spelersmakelaar vaak in Argentinië opereert, bracht Prestianni vorig jaar oktober in verband met Ajax. "Als je dan toch spelers gaat halen, dan zou ik Almada halen, een Perrone (Argentijnse middenvelder die door Manchester City is verhuurd aan Las Palmas, red.) halen, een Gianluca Prestianni halen."

"Prestianni is een buitenspeler van Vélez die toevallig vorige week is rondgekomen met Benfica. Je moet echt naar die pareltjes gaan kijken, wat Ajax nu heeft is echt vlak", zo klonk het bij Goedemorgen Eredivisie.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties