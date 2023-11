PSV dendert met speels gemak door; Dest levert wonderschone assist af

Zondag, 12 november 2023 om 14:04 • Jan Hoeksema • Laatste update: 14:17

PSV heeft zondagmiddag in eigen huis eenvoudig afgerekend met PEC Zwolle: 4-0. In een gezapige eerste helft was Guus Til de grote man met een goal en een assist, waarna de Eindhovenaren in het tweede bedrijf verder uitliepen. Het hoogtepunt was de wonderschone laatste treffer van de middag, waarbij de aandacht vooral uitging naar de assist van Sergiño Dest.

Peter Bosz besloot om zijn elftal tegen PEC niet te wijzigen ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met RC Lens. Gezien het drukke speelschema van de Eindhovenaren waren enkele veranderingen wellicht niet verrassend geweest, maar Bosz opteerde voor dezelfde elf namen. Dat betekende onder meer dat Til wederom de aanvallende middenvelder was, terwijl Malik Tillman en Ismael Saibari op de bank begonnen.

De keuze voor Til betaalde zich al snel uit, daar hij betrokken was bij de vroege openingstreffer van zijn ploeg. Na een snelle kaats van Luuk de Jong belandde de bal aan de rand van het zestienmetergebied bij Til. Hij speelde een verdediger uit met een schaar en gaf vervolgens een perfecte pass tussendoor op Lozano, die beheerst binnenschoot: 1-0.

Vlak daarna kreeg PSV een levensgrote kans om de marge te verdubbelen. Na geklungel van PEC in het strafschopgebied kwam de bal pardoes voor de voeten van Joey Veerman. De Volendamse middenvelder schoot echter recht af op doelman Jasper Schendelaar.

Even later zou PSV alsnog de marge op twee zetten. Na een fraaie steekpass van Johan Bakayoko was Til dit keer zelf de doelpuntenmaker. Oog in oog met de middenvelder liet Schendelaar de korte hoek open, waar Til vervolgens knap binnenwerkte: 2-0. PEC kwam er, op één momentje met spits Apostolos Vellios na, totaal niet aan te pas in de eerste helft, die verder weinig spektakel opleverde.

Het spelbeeld in het tweede bedrijf was weinig anders en de eerste goede kans was voor wederom voor PSV. Na een mooie actie besloot Dest maar eens te schieten van afstand. Zijn schot werd gekraakt en belandde via een Zwols been op de paal. Enkele minuten later was er de eerste echte mogelijkheid voor PEC, toen Eliano Reijnders een schotje richting de korte hoek gered zag worden door Walter Benítez.

Na bijna een uur spelen wist PSV de voorsprong verder uit te breiden. Uit een corner van Bakayoko kon De Jong simpel binnenkoppen, nadat zijn directe tegenstander Sam Kersten zich gemakkelijk liet kloppen in de lucht: 3-0. Daarmee was de wedstrijd definitief beslist, waardoor Bosz alsnog kon gaan rouleren. Onder anderen Lozano en Bakayoko werden naar de kant gehaald. Een smetje op de overwinning werd het uitvallen van André Ramalho. Met zo'n twintig minuten te spelen werd de Braziliaan gewisseld met klachten aan de hamstring.

De vele wissels deerden PSV niet, want zo'n tien minuten voor tijd werd het ook nog 4-0. Na een heerlijke rush van Dest, die onderweg combineerde met meerdere spelers, gaf de back de bal achter het standbeen langs mee aan Tillman. Voor de aanvallende middenvelder was het afronden vervolgens een koud kunstje. Door de simpele overwinning blijft PSV foutloos in de Eredivisie, waar het de maximale score van 36 punten heeft.