PSV buigt krankzinnige topper om en duwt Ajax naar laatste plaats

Zondag, 29 oktober 2023 om 16:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:35

PSV heeft zondag een knotsgekke topper tegen Ajax naar zich toe getrokken. De Amsterdammers kwamen tweemaal op voorsprong in het Philips Stadion, maar dolven uiteindelijk toch het onderspit: 5-2. Hirving Lozano was met drie goals de uitblinker aan Eindhovense zijde. Door de nederlaag én de zege van FC Volendam wordt Ajax de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie.

Met PSV als ongeslagen koploper en Ajax als nummer zeventien waren de prognoses voorafgaand aan het duel duidelijk. Toch waren het de Amsterdammers die het sterkst uit de startblokken kwamen. Brobbey kwam al na anderhalve minuut een-op-een met Walter Benítez, maar kreeg de bal niet langs de Argentijnse sluitpost. Even later hoopte Brobbey een assist bij te kunnen schrijven.

Steven Berghuis stuurde de spits schitterend weg aan de zijkant, maar niemand liep tegen zijn voorzet aan. PSV kwam dicht bij een antwoord via Malik Tillman. De Amerikaan kreeg de bal op een presenteerblaadje van ex-Ajacied Sergiño Dest, maar kon zijn voet niet goed achter de bal krijgen. Branco van den Boomen had twee minuten later meer geluk.

??????????????????! ??? Brian Brobbey schiet Ajax weer op voorsprong in Eindhoven! ?? 1??-2??#psvaja — ESPN NL (@ESPNnl) October 29, 2023

De middenvelder, die de voorkeur kreeg boven Benjamin Tahirovic, besloot het op de bonnefooi te proberen na een afgeketste pass van Berghuis. Benítez was daar niet op berekend en zag de bal binnen zeilen via de paal: 0-1. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Ajax, dat PSV zag zoeken naar een opening. Die kwam vanuit het niets.

Lozano werd amper tegenstand geboden toen hij een steekbal ontving van Olivier Boscagli. Anton Gaaei was weg, Josip Sutalo greep niet in, en de Mexicaanse vleugelspits verschalkte Diant Ramaj met een droge knal in de korte hoek: 1-1. Vrijwel direct kon Ajax weer op voorsprong komen, maar Benítez redde uitstekend op een inzet van Kristian Hlynsson.

Het houdt niet op in Eindhoven: PSV drukt Ajax virtueel naar de laatste plaats ??#psvaja pic.twitter.com/oicDIsgQWj — ESPN NL (@ESPNnl) October 29, 2023

Nadat het duel tijdelijk stillag wegens een onwel geworden supporter, zorgde Brobbey alsnog voor de vorosprong. Bij een uittrap van Ramaj won hij een duel van Ramalho, om vervolgens te vetrekken richting het strafschopgebied. Daar bezorgde Steven Bergwijn de bal op een presenteerblaadje en Brobbey rondde via Benítez af: 1-2.

1-2 was ook de ruststand, maar PSV raakte daar niet van in de war. Drie minuten na de thee kwam het op gelijke hoogte. Luuk de Jong, die nog nauwelijks in het stuk was voorgekomen, stond op de juiste plek bij een rebound van een schot van Lozano. De PSV-captain maakte zijn achtste van het seizoen, waarmee hij geschiedenis schreef: nog nooit scoorde iemand in zes achtereenvolgende duels tegen Ajax.

Ajax stortte volledig in en kreeg tot overmaat van ramp ook de derde om de oren. Ismael Saibari werd volledig over het hoofd gezien bij een steekbal van De Jong en kon alleen op Ramaj af. Met wat geluk werkte de middenvelder binnen: 3-2. Lozano maakte daarop het Eindhovense feestje compleet. Eerst tikte hij een voorzet van Johan Bakayoko binnen, alvorens hij met een sliding de eindstand op het scorebord zette.