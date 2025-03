PSV boekt overtuigende zege op RKC en houdt Ajax onder druk

PSV heeft zaterdagavond een zorgeloze avond beleefd in de Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz nam al snel afstand van RKC Waalwijk, dat een 0-3 nederlaag incasseerde. De doelpunten kwamen op naam van Ivan Perisic, Noa Lang en Luuk de Jong. PSV verkleint de achterstand op koploper Ajax tot vijf punten. De Amsterdammers kunnen daar zondag tegen AZ weer acht punten van maken. RKC blijft zeventiende.

PSV moest het door knieklachten stellen zonder Jerdy Schouten, die zich ook afmeldde voor het Nederlands elftal. Isaac Babadi kreeg de voorkeur op het middenveld boven Ismael Saibari. Het was voor RKC-middenvelder Mohamed Ihattaren de tweede keer dat hij tegen zijn oude club PSV speelde (na zijn invalbeurt in de verloren bekerfinale met Ajax van 2022).

Zoals zo vaak de laatste weken werd PSV bij de hand genomen door Perisic. De rechtsbuiten dribbelde in de vierde minuut van rechts naar binnen en schoot met links raak in de korte hoek: 0-1. PSV was ook daarna de zwaar bovenliggende partij, maar verprutste goede kansen op een tweede treffer.

Zo kan Babadi in de 24ste minuut in het strafschopgebied aan de bal komen na een lage voorzet van Lang. Eerstgenoemde stuitte van dichtbij op Jeroen Houwen. Ook Perisic en Til konden even later vanuit kansrijke positie het doel niet vinden.

RKC kreeg na ruim een half uur één grote kans. Na goed werk van Oskar Zawada kwam Richonell Margaret een-op-een met Walter Benítez, die met de voet redding bracht. Vijf minuten voor rust breidde PSV de marge uit. Noa Lang vuurde van een meter of zestien binnen. De bal leek houdbaar, maar Houwen kwam tekort: 0-2.

De beslissing in de wedstrijd viel acht minuten na rust al, toen Joey Veerman de bal met een schitterende voorzet op het hoofd legde bij De Jong. De spits kopte knap tegendraads binnen: 0-3.

PSV zocht daarna geduldig verder naar nieuwe doelpunten, die ondanks enorme kansen uitbleven. Zo stuitte Saibari in de 68ste minuut na een goede een-twee in alle vrijheid op Houwen, die daarna ook een redding in huis had op een gevaarlijk schot van Couhaib Driouech.