PSV heeft zich woensdagavond geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. Na de 2-1 nederlaag in Turijn wonnen de Eindhovenaren in de reguliere speeltijd van de return ook met 2-1 van Juventus, waardoor er een verlenging volgde. Daarin volstond het doelpunt van Ryan Flamingo om een ticket voor de volgende ronde veilig te stellen: 3-1.

Walter Benítez stond onder de lat in het Philips Stadion, waar de defensie bestond uit Richard Ledezma, Flamingo, Boscagli en Mauro Júnior. Op het middenveld koos Bosz voor Saibari als 10. Joey Veerman en Jerdy Schouten vormden het blok, achter aanvallers Perisic, Luuk de Jong en Noa Lang.

De eerste serieuze kans van de wedstrijd werd genoteerd door Juventus. Weah mocht opstomen over de rechterflank, waarna hij een voorzet op maat bezorgde bij Kolo Muani. De spits kon de bal echter niet voldoende richting meegeven en knikte over. Even later kwam ook PSV een kans om een duit in het zakje te doen, maar Lang had moeite met het controleren van een pass van Perisic. De linksbuiten produceerde nog wel een schot, al werd dat geblokt. Voor rust kreeg Kolo Muani opnieuw een mogelijkheid om te scoren; ditmaal greep Benítez goed in.

In de tweede helft werd de wedstrijd opengebroken. Lang had een harde breedtepass in huis op Perisic, die een uitstekende aanname in huis had. Vervolgens schoot de Kroaat met een diagonale knal de 1-0 binnen. Lang kon PSV overigens niet genieten van de voorsprong, want tien minuten later kwam Juventus al op gelijke hoogte. Een afvallende bal belandde buiten de zestien voor de voeten van Weah, die met een kanonskogel voor de gelijkmaker zorgde: 1-1.

Een kwartier voor tijd kwamen de Eindhovenaren opnieuw op voorsprong. Wederom was er een cruciale rol weggelegd voor Perisic, die De Jong bediende. De spits leek de bal niet onder controle te krijgen, maar daardoor kon Saibari wel van dichtbij binnenschieten: 2-1. In het resterende kwartier gingen beide teams nog op zoek naar de treffer, maar die werd in de reguliere speeltijd niet meer gevonden.

In de verlenging kwam Juventus zeer goed weg, want na vijf minuten haalde Nicolo Savona De Jong hard neer. De invaller van Juve kreeg ‘slechts’ geel en mocht blijven staan. Even later kwam ook Nico González goed weg nadat hij zijn noppen op de achillespees van Lang zette.

De 3-1 viel in de 98ste speelminuut. Na een harde, lage voorzet van invaller Johan Bakayoko werkte doelman Michele Di Gregorio de bal voor de voeten van Flamingo. De centrumverdediger schoot van dichtbij hard raak. Nadien kreeg Saibari weer een grote mogelijkheid, al kon hij de bal net niet voldoende in de hoek plaatsen om Di Gregorio te verrassen.

Het spel golfde op en neer, want direct na de megakans voor Saibari raakte Dusan Vlahovic aan de overzijde de paal. In de slotfase van de tweede helft van de verlenging werd de druk van Juventus hoog opgevoerd, maar PSV hield stand en trok de 3-1 over de streep.