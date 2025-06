PSV bevestigt vertrek van man met 204 duels: einde aan zesjarig verblijf

Olivier Boscagli vertrekt transfervrij bij PSV. Dat was al enige tijd bekend, maar het is nu ook bevestigd door de Eindhovenaren. De 27-jarige verdediger vervolgt zijn carrière bij Brighton & Hove Albion, al moeten the Seagulls de transfer wel nog officieel bekendmaken.

Boscagli stond vorig jaar zomer ook al in de nadrukkelijke belangstelling van Brighton. Van een transfer kwam het toen niet, waardoor de Fransman bij PSV bleef.

De Eindhovenaren voerden gesprekken met de linkspoot over een contractverlenging, maar Boscagli had zijn zinnen gezet op een avontuur elders. Eind mei werd bekend dat de verdediger alsnog naar Brighton ging vertrekken.

“Ik wil iedereen bedanken die mij heeft gesteund en geholpen, van dichtbij en van veraf”, aldus Boscagli op de kanalen van PSV. “Dank aan mijn teamgenoten, de coaches, de staf van PSV en natuurlijk ook de fans.”

“Ik zal nooit vergeten waar ik vandaan kom en wat ik heb doorgemaakt: nederlagen, twijfel, blessures, overwinningen, vieringen en trofeeën. Het heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben.”

Boscagli kwam in de zomer van 2019 voor twee miljoen euro over van OGC Nice. De Fransman groeide met name de laatste seizoenen uit tot een sterkhouder in het Philips Stadion.

Uiteindelijk stopt de teller op 204 wedstrijden in de hoofdmacht. De mandekker won twee landstitels, twee bekers en drie Johan Cruijff Schalen bij PSV.