PSV bevestigt vertrek van Ibrahim Sangaré en ontvangt tientallen miljoenen

Zaterdag, 2 september 2023 om 01:18 • Jan Hoeksema • Laatste update: 01:21

Ibrahim Sangaré heeft PSV na drie seizoenen verlaten, zo maakt de club bekend kort na Deadline Day. De verdedigende middenvelder maakt na een aantal onrustige dagen tóch de overstap naar Nottingham Forest, nu die club en PSV akkoord zijn over alle details van de transfer. De Engelsen betalen volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad en Fabrizio Romano 'ruim 35 miljoen euro' voor Sangaré, die zelf een vijfjarig contract heeft ondertekend bij the Tricky Trees.

Met het afronden van de transfer is er eindelijk duidelijkheid omtrent de toekomst van de Ivoriaan. Donderdagavond meldde Elfrink nog dat Sangaré nagenoeg zeker bij PSV ging blijven, mede omdat de 25-jarige middenvelder wel oren had naar een Champions League-avontuur met de Eindhovenaren. Al vroeg op Deadline Day werd echter duidelijk dat Forest zich wederom ging melden bij PSV, waardoor een transfer op gang kwam.

Farewell, Ibi ??

Thank you for everything ?? pic.twitter.com/TUgeAYs0Dc — PSV (@PSV) September 1, 2023

Doordat The Tricky Trees zelf Brennan Johnson verkochten aan Tottenham Hotspur, kwam er bij de ploeg geld vrij voor een hernieuwd bod. Deze zou voldoen aan de gelimiteerde transfersom in het contract van Sangaré. Toen de 31-voudig international daarna zelf ook goedkeuring gaf kon de deal worden afgerond. In afwachting van de transfer trainde Sangaré vrijdag al niet meer mee bij PSV.

PSV maakt behoorlijke winst met de verkoop van zijn voormalig middenvelder. In 2020 betaalden de Eindhovenaren namelijk zo'n 7 miljoen euro aan Toulouse om Sangaré over te nemen, waar hij nu voor ruim 35 miljoen vertrekt. Dat laatste bedrag is inclusief bonussen. In zijn drie seizoen in het Philips Stadion kwam Sangaré tot 140 officiële wedstrijden, waarin hij 15 doelpunten wist te maken en 10 keer de aangever was.