PSV is dicht bij het aantrekken van Nobel Mendy, zo weet de zeer goed ingevoerde transferjournalist Matte Moretto namens Relevo. De twintigjarige centrumverdediger gaat de Eindhovenaren vier miljoen euro kosten.

PSV was op zoek naar een vervanger voor Olivier Boscagli, die na vele trouwen jaren transfervrij vertrekt naar Brighton & Hove Albion. Technisch directeur Earnest Stewart heeft in Mendy zijn opvolger gevonden.

Mendy is net als zijn Franse collega een linksbenige mandekker. De Senegalees speelde pas zes wedstrijden voor het vlaggenschip van Betis, maar toch is Stewart overtuigd geraakt van zijn kwaliteiten.

Er staan 107 speelminuten verdeeld over twee duels in de Spaanse competitie achter zijn naam en Mendy mocht naar het schijnt ook vertrekken van zijn werkgever.

Woensdagavond zat de verdediger negentig minuten lang op de bank, terwijl hij zijn ploeg de Conference League-finale met 1-4 zag verliezen van Chelsea. Mendy lag nog tot medio 2027 vast bij Betis, maar dat contract zal hij dus niet uitdienen.

PSV is vermoedelijk daarmee nog niet klaar met het versterken van de laatste linie. Stewart gaf onlangs toe in Duitsland op de tribune te hebben gezeten voor Ko Itakura.

De Japanner van Borussia Mönchengladbach, voormalig speler van FC Groningen, moet naar verluidt een bedrag van rond de twaalf miljoen euro kosten. Het is echter zeer de vraag of PSV bereid is een dergelijk groot deel van zijn transferbudget aan een speler van 28 jaar te besteden.